रेलवे ने बरेली से गुजरने वाली चार विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया, कई समर विशेष ट्रेनों में सीटें खाली

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चार जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें बरेली से गुजरने वाली दो ट्रेनों का समावेश है। इनमें जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर विशेष और लालकुआं-राजकोट-लालकुआं समर विशेष ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा, कई समर विशेष ट्रेनों में सीटें खाली हैं, जिनमें गोरखपुर-नई दिल्ली, मऊ-अम्बाला कैंट, गोरखपुर-दिल्ली, गोरखपुर-हडपसर और अछनेरा-टनकपुर समेत अन्य ट्रेनों में खाली बर्थ और सीटें उपलब्ध हैं। रेलवे ने कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल समर विशेष ट्रेन के रैक में भी बदलाव किया है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चार जोड़ी विशेष ट्रेन ों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें बरेली से गुजरने वाली दो ट्रेनों का समावेश है। इनमें जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर विशेष और लालकुआं-राजकोट-लालकुआं समर विशेष ट्रेन शामिल हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि 04829/04830 जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर विशेष ट्रेन का संचालन जोधपुर से 21 मई से नौ जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को और गोरखपुर से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को आठ फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन जोधपुर से 16.
15 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गुड़गांव से 03.28 बजे, दिल्ली छावनी से 03.45 बजे, दिल्ली से 04.45 बजे, गाजियाबाद से 05.50 बजे, मुरादाबाद से 08.25 बजे, बरेली से 09.56 बजे, लखनऊ से 14.30 बजे, अयोध्या कैंट से 16.40 बजे, अयोध्या धाम से 17.05 बजे चलकर गोरखपुर 20.50 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04830 गोरखपुर से 23.25 बजे चलकर दूसरे दिन अयोध्या धाम से 02.35 बजे, अयोध्या कैंट से 03.05 बजे, लखनऊ से 06.05 बजे, बरेली से 07.58 बजे, मुरादाबाद से 09.20 बजे, गाजियाबाद से 12.00 बजे, दिल्ली से 13.05 बजे, दिल्ली छावनी से 13.42 बजे, गुड़गांव से 14.00 बजे और तीसरे दिन मेड़ता रोड से 00.15 बजे छूटकर जोधपुर 03.00 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में 20 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा, 05045 लालकुआं-राजकोट विशेष ट्रेन लालकुआं से 17 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। यह ट्रेन लालकुआं से 12.35 बजे चलकर किच्छा से 13:00 बजे, बहेड़ी से 13.18 बजे, इज्जतनगर से 14.15 बजे, बरेली सिटी से 14.35 बजे, बरेली जंक्शन से 14.50 बजे चलकर दूसरे दिन 16.10 बजे राजकोट पहुंचेगी। वापसी में 05046 राजकोट से 18 मई से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को 22.30 बजे चलकर तीसरे दिन बरेली जंक्शन से 02.55 बजे, बरेली सिटी से 03.18 बजे, इज्जतनगर से 3:35 बजे और लालकुआं 5.15 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा, 04823/04824 जोधपुर-मऊ-जोधपुर और 07443/07444 तिरुपति-छपरा-तिरुपति विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक कई समर विशेष ट्रेनों में सीटें खाली हैं। 05101 गोरखपुर-नई दिल्ली समर विशेष में 16 मई को वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी में 532 बर्थ, 05301 मऊ-अम्बाला कैंट में 14 मई को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 84 एवं तृतीय श्रेणी में 126, 21 मई को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में छह, द्वितीय श्रेणी में 92, तृतीय श्रेणी में 297 एवं तृतीय इकोनामी श्रेणी में 80, 28 मई को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में छह, द्वितीय श्रेणी में 106, तृतीय श्रेणी में 332, तृतीय इकोनामी श्रेणी में 109 एवं शयनयान श्रेणी 91 बर्थ खाली हैं। 05057 गोरखपुर-दिल्ली में सात मई को वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी में 172 बर्थ, 14 मई को वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी में 793 बर्थ, 21 मई को वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी में 815 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 16 बर्थ, 28 मई को वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी में 829 एवं शयनयान श्रेणी में 179 बर्थ उपलब्ध हैं। 01416 गोरखपुर-हडपसर में 24 मई को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 15 एवं शयनयान श्रेणी में 42 बर्थ और 25 मई को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 89 एवं शयनयान श्रेणी में 67 बर्थ उपलब्ध हैं। 05061 अछनेरा-टनकपुर में सात मई को वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में 35 बर्थ और आठ मई को वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में 77 और 10 मई को वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में 53 सीट उपलब्ध हैं। इसके अलावा, रेलवे ने 04127/04128 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल समर विशेष ट्रेन के रैक में बदलाव किया है। अब इस ट्रेन में एसएलआर/डी के दो, साधारण द्वितीय श्रेणी के छह, शयनयान श्रेणी के आठ और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो कोचों सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। यह भी पढ़ें- सस्ती जमीन, भारी रोजगार: बरेली इंडस्ट्रियल टाउनशिप में ₹13000/वर्गमीटर की नई दरें तय, जानें कैसे करें अप्ला
रेलवे विशेष ट्रेन बरेली समर विशेष सीटें खाली