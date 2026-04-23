रेलवे स्टेशनों पर अब चार श्रेणियों में होगा कचरा वर्गीकरण, स्वच्छता पर जोर

भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब यात्रियों को गीले, सूखे, सैनिटरी और विशेष कचरे को अलग-अलग डिब्बों में डालना होगा।

प्रयागराज। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने और कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब स्टेशनों पर कचरा एकत्र करने के लिए तीन की जगह चार अलग-अलग बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्रियों को गीले, सूखे, सैनिटरी और विशेष कचरे को अलग-अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल कचरे के वैज्ञानिक निपटान को सुगम बनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने के उद्देश्य से की गई है। पहले, कचरे को केवल तीन श्रेणियों - गीला, सूखा और अन्य - में विभाजित किया जाता था। लेकिन अब, रेलवे ने कचरे के वर्गीकरण को अधिक विस्तृत और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। नए वर्गीकरण में गीले कचरे में फलों के छिलके और खाने के बचे हुए हिस्से शामिल होंगे, सूखे कचरे में कागज और प्लास्टिक की बोतलें शामिल होंगी, सैनिटरी कचरे में डायपर और सैनिटरी पैड जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद शामिल होंगे, और विशेष कचरे में खराब दवाएं और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे शामिल होंगे। यह विस्तृत वर्गीकरण कचरे के पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इस नई व्यवस्था को प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, नई दिल्ली, एलटीटी, हावड़ा, चेन्नई, गोरखपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सबसे पहले लागू किया जाएगा। इसके बाद, इसे धीरे-धीरे देश के अन्य सभी स्टेशनों पर विस्तारित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ( पर्यावरण एवं स्वच्छता प्रबंधन) विनय कुमार झा ने एनसीआर के जीएम नरेश पाल सिंह सहित सभी जोन को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। रेलवे ने ' सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स , 2026' को लागू करके अपने परिसरों में स्वच्छता के मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गए हैं और पुराने 2016 के नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों के तहत, थोक में कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों, जैसे कि स्टेशन, कार्यशालाएं और कैटरिंग इकाइयां, को अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं सुनिश्चित करना होगा। पहले केवल कचरा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन अब नए नियम कचरे के पुनर्चक्रण और पुराने कचरे के ढेरों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर देते हैं। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि कचरा संग्रहण से लेकर उसके परिवहन और निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया अब पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी। स्टेशनों और पटरियों के आसपास कचरा फेंकने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कचरे के नए वर्गीकरण के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह कदम रेलवे की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यात्रियों से भी इस पहल में सहयोग करने और कचरे को सही डिब्बे में डालने का आग्रह किया गया है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से स्टेशनों पर स्वच्छता का स्तर बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह कचरे के उचित प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा.

प्रयागराज। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने और कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब स्टेशनों पर कचरा एकत्र करने के लिए तीन की जगह चार अलग-अलग बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्रियों को गीले, सूखे, सैनिटरी और विशेष कचरे को अलग-अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल कचरे के वैज्ञानिक निपटान को सुगम बनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने के उद्देश्य से की गई है। पहले, कचरे को केवल तीन श्रेणियों - गीला, सूखा और अन्य - में विभाजित किया जाता था। लेकिन अब, रेलवे ने कचरे के वर्गीकरण को अधिक विस्तृत और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। नए वर्गीकरण में गीले कचरे में फलों के छिलके और खाने के बचे हुए हिस्से शामिल होंगे, सूखे कचरे में कागज और प्लास्टिक की बोतलें शामिल होंगी, सैनिटरी कचरे में डायपर और सैनिटरी पैड जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद शामिल होंगे, और विशेष कचरे में खराब दवाएं और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे शामिल होंगे। यह विस्तृत वर्गीकरण कचरे के पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इस नई व्यवस्था को प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, नई दिल्ली, एलटीटी, हावड़ा, चेन्नई, गोरखपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सबसे पहले लागू किया जाएगा। इसके बाद, इसे धीरे-धीरे देश के अन्य सभी स्टेशनों पर विस्तारित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण एवं स्वच्छता प्रबंधन) विनय कुमार झा ने एनसीआर के जीएम नरेश पाल सिंह सहित सभी जोन को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। रेलवे ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026' को लागू करके अपने परिसरों में स्वच्छता के मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गए हैं और पुराने 2016 के नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों के तहत, थोक में कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों, जैसे कि स्टेशन, कार्यशालाएं और कैटरिंग इकाइयां, को अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं सुनिश्चित करना होगा। पहले केवल कचरा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन अब नए नियम कचरे के पुनर्चक्रण और पुराने कचरे के ढेरों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर देते हैं। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि कचरा संग्रहण से लेकर उसके परिवहन और निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया अब पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी। स्टेशनों और पटरियों के आसपास कचरा फेंकने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कचरे के नए वर्गीकरण के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह कदम रेलवे की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यात्रियों से भी इस पहल में सहयोग करने और कचरे को सही डिब्बे में डालने का आग्रह किया गया है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से स्टेशनों पर स्वच्छता का स्तर बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह कचरे के उचित प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा





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