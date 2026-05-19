रेलवे: पुरी-पटना टीओडी स्पेशल अब नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस, हर सप्ताह चलेगी

आसनसोल मंडल के पीआरओ ने मंगलवार को 18405-06 पुरी–पटना–पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के नए शेड्यूल का विज्ञप्ति जारी कर दी। मई 2026 के अंतिम सप्ताह से ट्रेन हर सप्ताह चलेगी। इससे यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के अस्थायी शेड्यूल की परेशानी से राहत मिलेगी।

पूरी-पटना टीओडी स्पेशल अब बनेगी नियमित एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल, स्पेशल ट्रेन अब हर सप्ताह चलेगी पुरी-पटना के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन अब नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। यह सेवा मई 2026 से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान में चलती 08439-40 पुरी–पटना–पुरी टीओडी स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का निर्णय लिया है। अब यह ट्रेन 18405-06 पुरी–पटना–पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में संचालित की जाएगी। इसकी जानकारी आसनसोल मंडल के पीआरओ ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर दी.

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