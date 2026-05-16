रेल लाइन की वजह से दो दशकों पहले गुलजता था भारत की एकमात्र प्रजाति जबरदस्त! अभयारण्य में बरसे पहाड़, जंगल की पहुंच बना

रामदास और रामदास को अब नजदीक से घेरे में लिए हुए पहाड़, जंगल की पहुंच बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले, दोनों पक्षों में एक निर्माण और एक दुर्दशा रही। हारी एक पहाड़ घाटी उनके नजदीक पहुंच Less than a mile, repairs were complete in February / March 2025, creating a crossing over the railway line and allowing the pair of monkeys to reach and leave. The construction was made of strong bamboo sticks and pipes. The bridges had steel guards and they are close to tall trees on both sides. The cliffs provide a safe passage for monkeys. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) ने इन पुलों को उनके लिए बनाए गए rail line over और स्थापित रेलवे लाइन के ऊपर। जाते .इसका उद्देश्य वन्यजीवन दुनिया की सुरक्षित पहुंच बनाना है
रेल लाइन की वजह से दशकों पहले दो हिस्सों में बंट गई थी भारत की एकमात्र बंदरों की यह प्रजाति, पुल ने फिर मिलाया; हाल ही में एक पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को रेल पटरियों के ऊपर बनाए गए विशेष ' कैनोपी ब्रिज ' का इस्तेमाल करते देखा गया। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे गिब्बन परिवारों को फिर जोड़ने की उम्मीद जगी है। असम के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में दशकों से एक रेल लाइन पश्चिमी हूलॉक गिब्बन ों की दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी। लेकिन अब इन दुर्लभ बंदरों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। हाल ही में एक नर गिब्बन को रेल पटरियों के ऊपर बनाए गए विशेष ' कैनोपी ब्रिज ' का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। यह न सिर्फ इस अभयारण्य में पहली बार हुआ है, बल्कि दुनिया में किसी रेल लाइन के ऊपर बने कैनोपी ब्रिज का गिब्बन द्वारा पहला दस्तावेजीकृत उपयोग भी माना जा रहा है.
रेल लाइन की वजह से दशकों पहले दो हिस्सों में बंट गई थी भारत की एकमात्र बंदरों की यह प्रजाति, पुल ने फिर मिलाया; हाल ही में एक पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को रेल पटरियों के ऊपर बनाए गए विशेष 'कैनोपी ब्रिज' का इस्तेमाल करते देखा गया। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे गिब्बन परिवारों को फिर जोड़ने की उम्मीद जगी है। असम के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में दशकों से एक रेल लाइन पश्चिमी हूलॉक गिब्बनों की दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी। लेकिन अब इन दुर्लभ बंदरों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। हाल ही में एक नर गिब्बन को रेल पटरियों के ऊपर बनाए गए विशेष 'कैनोपी ब्रिज' का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। यह न सिर्फ इस अभयारण्य में पहली बार हुआ है, बल्कि दुनिया में किसी रेल लाइन के ऊपर बने कैनोपी ब्रिज का गिब्बन द्वारा पहला दस्तावेजीकृत उपयोग भी माना जा रहा है
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