रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों के परिचालन और ठहराव में महत्वपूर्ण बदलाव: वड़ोदरा यार्ड कार्य का व्यापक प्रभाव

भारतीय रेल ने वड़ोदरा स्टेशन पर चल रहे यार्ड कार्य के कारण 12 ट्रेनों के ठहराव को छायापुरी स्टेशन पर स्थानांतरित किया है और छह ट्रेनों के मार्ग में बदलाव को वापस लेते हुए उन्हें पूर्व निर्धारित मार्गों पर चलाने का निर्णय लिया है।

भारतीय रेलवे देश की परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा है और इसकी कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर बुनियादी ढांचे में सुधार और रखरखाव का कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। इसी क्रम में रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन और उनके ठहराव में बदलाव करने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल प्रशासन द्वारा पहले कुछ ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन किया गया था, लेकिन अब उन छह ट्रेनों के परिवर्तित मार्गों को स्थगित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये ट्रेनें अब पुनः अपने पूर्व निर्धारित मार्गों पर ही संचालित होंगी, जिससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने नियमित मार्ग से यात्रा करना चाहते थे। इस बदलाव का एक मुख्य कारण वड़ोदरा स्टेशन पर चल रहा यार्ड कार्य है। वड़ोदरा रेलवे स्टेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन है जहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और हजारों यात्री अपनी यात्रा शुरू या समाप्त करते हैं। वर्तमान में यहाँ यार्ड की पुरानी पटरियों को बदलने और ट्रैक के आधुनिकीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस तकनीकी कार्य के कारण ट्रेनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती थी, जिसे रोकने के लिए रेल प्रशासन ने एक रणनीतिक निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 12 ट्रेनों के ठहराव को वड़ोदरा स्टेशन से हटाकर छायापुरी स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये ट्रेनें वड़ोदरा मुख्य स्टेशन पर रुकने के बजाय छायापुरी स्टेशन पर रुकेंगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यार्ड कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे और साथ ही ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित न हो। प्रभावित ट्रेनों की सूची और उनकी तारीखों पर गौर करें तो पता चलता है कि 12 और 19 जून को ट्रेन संख्या 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर ट्रेन कानपुर सेंट्रल से लखनऊ-बाराबंकी के बीच चलेगी। इसी तरह 13 और 20 जून को ट्रेन संख्या 11080 पनवेल से गोरखपुर ट्रेन भी कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर संचालित होगी। इन सभी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव अब वड़ोदरा के स्थान पर छायापुरी स्टेशन पर होगा। इसके अतिरिक्त बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय और ठहराव में भी बदलाव किए गए हैं। 21 और 16 जून को ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज विशेष ट्रेन और 18 जून को ट्रेन संख्या 02199 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही 20 जून को ट्रेन संख्या 04119 के ठहराव में भी परिवर्तन किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक रेलवे पूछताछ प्रणाली, एनटीईएस ऐप या स्टेशन मास्टर से संपर्क कर अपनी ट्रेन के वर्तमान ठहराव और मार्ग की पुष्टि अवश्य कर लें। यार्ड कार्य के कारण होने वाली इस अस्थायी असुविधा के लिए रेलवे ने खेद व्यक्त किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में पटरियों के नवीनीकरण से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। छायापुरी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह बुनियादी ढांचा विकास न केवल वड़ोदरा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी रेलवे जोन के लिए दीर्घकालिक लाभ लेकर आएगा, जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और समय की बचत होगी.

भारतीय रेलवे देश की परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा है और इसकी कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर बुनियादी ढांचे में सुधार और रखरखाव का कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। इसी क्रम में रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन और उनके ठहराव में बदलाव करने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल प्रशासन द्वारा पहले कुछ ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन किया गया था, लेकिन अब उन छह ट्रेनों के परिवर्तित मार्गों को स्थगित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये ट्रेनें अब पुनः अपने पूर्व निर्धारित मार्गों पर ही संचालित होंगी, जिससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने नियमित मार्ग से यात्रा करना चाहते थे। इस बदलाव का एक मुख्य कारण वड़ोदरा स्टेशन पर चल रहा यार्ड कार्य है। वड़ोदरा रेलवे स्टेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन है जहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और हजारों यात्री अपनी यात्रा शुरू या समाप्त करते हैं। वर्तमान में यहाँ यार्ड की पुरानी पटरियों को बदलने और ट्रैक के आधुनिकीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस तकनीकी कार्य के कारण ट्रेनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती थी, जिसे रोकने के लिए रेल प्रशासन ने एक रणनीतिक निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 12 ट्रेनों के ठहराव को वड़ोदरा स्टेशन से हटाकर छायापुरी स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये ट्रेनें वड़ोदरा मुख्य स्टेशन पर रुकने के बजाय छायापुरी स्टेशन पर रुकेंगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यार्ड कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे और साथ ही ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित न हो। प्रभावित ट्रेनों की सूची और उनकी तारीखों पर गौर करें तो पता चलता है कि 12 और 19 जून को ट्रेन संख्या 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर ट्रेन कानपुर सेंट्रल से लखनऊ-बाराबंकी के बीच चलेगी। इसी तरह 13 और 20 जून को ट्रेन संख्या 11080 पनवेल से गोरखपुर ट्रेन भी कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर संचालित होगी। इन सभी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव अब वड़ोदरा के स्थान पर छायापुरी स्टेशन पर होगा। इसके अतिरिक्त बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय और ठहराव में भी बदलाव किए गए हैं। 21 और 16 जून को ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज विशेष ट्रेन और 18 जून को ट्रेन संख्या 02199 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही 20 जून को ट्रेन संख्या 04119 के ठहराव में भी परिवर्तन किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक रेलवे पूछताछ प्रणाली, एनटीईएस ऐप या स्टेशन मास्टर से संपर्क कर अपनी ट्रेन के वर्तमान ठहराव और मार्ग की पुष्टि अवश्य कर लें। यार्ड कार्य के कारण होने वाली इस अस्थायी असुविधा के लिए रेलवे ने खेद व्यक्त किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में पटरियों के नवीनीकरण से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। छायापुरी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह बुनियादी ढांचा विकास न केवल वड़ोदरा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी रेलवे जोन के लिए दीर्घकालिक लाभ लेकर आएगा, जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और समय की बचत होगी





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