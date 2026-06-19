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रेवाड़ी में सोने की ठगी: पिता के लिए उधार लेकर बेटी की शादी के लिए खरीदे मनके, नकली साबित हुए

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रेवाड़ी में सोने की ठगी: पिता के लिए उधार लेकर बेटी की शादी के लिए खरीदे मनके, नकली साबित हुए
रेवाड़ी ठगीनकली सोनाबेटी की शादी
📆19-06-2026 10:40:00
📰Dainik Jagran
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रेवाड़ी में एक दंपती को बेटी की शादी के लिए सोने के मनके खरीदने में फसा कर 4.50 लाख रुपये ठगी हो गई। पीड़ित ने सोने के सौदे के लिए 7 लाख रुपये देने का सहमति जताया, पहले 5 लाख दे दिए और बाकी पैसों के बाद में देने की बात कही। जब सोने की जांच की तो पाया गया कि वह नकली था। पीड़ित ने कसोला थाने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। ठगी का जनम पुलिस ने कई बार दोहराई हुई बातों को हटाकर सुंदर ढंग से समझाने के लिए व्यवस्थित किया।

रेवाड़ी शहर में एक दंपती की बेटी की शादी के लिए सोने के मनके खरीदने के चक्कर में साढ़े चार लाख रुपये की ठगी हो गई है। पीड़ित दंपती ने बेटी की शादी में सोना काम लाने के लिए उधार लेकर 4.50 लाख रुपये देकर मनके खरीदे, किन्तु बाद में जांच करवाई पर पाया गया कि वह सोना नकली था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्र罡vent के अनुसार, रेवाड़ी में रहने वाले राजस्थान के अलवर जिले के गांव मांघा का माजरा के मनोज ने कसोला थाने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। मनोज ने बताया कि उनके पास योगेश नामक एक मजदूर ने खाना खाने आता था। योगेश ने एक दिन कहा कि उसे मकान की खोदाई के दौरान सोना मिला है और वह उसे बेचना चाहता है। मनोज ने उससे जांच के लिए दो मनके भी दिए, जो असली साबित हुए। योगेश ने सोना की कीमत 10 लाख से अधिक बताई, पर कहा कि उसे रुपये की जरूरत है इसलिए वह सात लाख में दे देगा। पहले 5 लाख रुपये और बाकी पैसे बाद में देने का कहा। चार जून को, मनोज अपनी पत्नी के साथ सोना लेने के लिए बनीपुर चौक पर गया। वहां योगेश से मुलाकात हुई और 4.

50 लाख रुपये देकर सोने के मनके प्राप्त किए। रेवाड़ी आने पर जब मशीन से सोने की जांच करवाई तो पाया गया कि वह नकली था। फिर ठग से संपर्क किया तो उसका फोन बंद था। सात जून को मनोज ने कसोला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सoursert ने आरोपी योगेश को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने रुपये उधार लेकर दिए थे, ताकि बेटी की शादी में सोना काम आ सके। रेवाड़ी में टैक्सी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में जीपीएस अनिवार्य होने के बारे में पुलिस ने संचार किया है कि यात्रियों की वेरिफिकेशन भी जरूरी है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

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