Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

रेस्तरां‑स्टाइल पालक कोफ्ता करी की आसान रेसिपी

Food & Cooking News

रेस्तरां‑स्टाइल पालक कोफ्ता करी की आसान रेसिपी
पालक कोफ्तारेस्तरां स्टाइल रेसिपीभारतीय व्यंजन
📆20-06-2026 07:53:00
📰AajTak
111 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 63%

सामान्य दाल‑रोटी से बोर? पालक कोफ्ता करी बनाकर अपने लंच‑डिनर को फेस्टिवल जैसा बनायें। तेज़, कुरकुरा कोफ्ता और क्रीमी टमाटर‑क्रीम ग्रेवी की पूरी विधि यहाँ पढ़ें।

रोज़मर्रा की दाल‑रोटी और सब्ज़ी के खाने से अगर आपका मन थक गया है, तो आज आप अपने भोजन में एक नया, स्वादिष्ट और पौष्टिक मोड़ जोड़ सकते हैं। पालक कोफ्ता , एक झट‑पट तैयार होने वाला रेस्तरां‑स्टाइल व्यंजन, न केवल आपके लंच या डिनर को खास बना देगा, बल्कि यह आपके पेट को भी तृप्त करेगा। इस रेसिपी में ताज़ा पालक को बेसन, मसाले और दही के साथ मिलाकर कोफ्ते बनाये जाते हैं, जिन्हें कुरकुरी तक तल कर, फिर क्रीमी टमाटर‑क्रीम ग्रेवी में डुबोया जाता है। अंत में हरे धनिये की ताज़ी खुशबू से सजाकर, आप इसे रोटी, नान या जीरा‑राइस के साथ परोस सकते हैं। **कोफ्ते बनाने की विधि** एक बड़े बाउल में दो कप बारीक कटा हुआ पालक, एक कप बेसन, एक बारीक कटा प्याज, एक छोटा चम्मच अदरक‑लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएँ। पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि पालक का अपना रस ही मिश्रण को बंधा रखता है। इस मिश्रण से छोटे‑छोटे बॉल बनाकर, मध्यम आँच पर गरम तेल में सुनहरा‑भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। तलने के बाद कोफ्तों को टिश्यू पेपर पर रख कर अतिरिक्त तेल निकाल दें। **ग्रेवी तैयार करने की प्रक्रिया** एक अलग कड़ाही में दो चम्मच तेल गरम करके, एक छोटा चम्मच जीरा चटकाएँ। फिर बारीक कटा प्याज और अदरक‑लहसुन पेस्ट डालें और प्याज को हल्का सौँरा होने तक भूनें। इसके बाद दो बड़े टमाटर की प्यूरी, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और तेल के अलग होने तक अच्छे से भूनें। अब आँच धीमी करके, एक आधा कप दही और दो बड़े चम्मच ताजी क्रीम या मलाई मिलाएँ, लगातार चलाते रहें ताकि दही फटना न पड़े। आवश्यकता अनुसार एक से डेढ़ कप गुनगुना पानी और नमक डालकर ग्रेवी को उबालें, फिर ढककर पाँच मिनट तक धीमी आँच पर पकाएँ। गैस बंद करने से दो मिनट पहले तैयार कोफ्ते और एक छोटा चम्मच गरम मसाला ग्रेवी में डालें, हल्के‑हल्के हिलाएँ और हरे धनिये से सजाएँ। **परोसने का सुझाव** तुरंत गरमा‑गरम पालक कोफ्ता को फुलके, नान, तंदूरी रोटी या जीरा‑राइस के साथ परोसें। यह व्यंजन बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी को पसंद आएगा, क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद में लुभावना है, बल्कि पौष्टिक भी है-पालक में आयरन, विटामिन के और फाइबर की भरमार है, जबकि बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इस रेसिपी को बनाते समय आप अपनी पसंद के अनुसार हरी मिर्च या कसूरी मेथा डालकर अतिरिक्त तीखापन या सुगंध भी जोड़ सकते हैं। एक बार बनाकर देखिए, आपके दैनिक मेन्यू में यह एक नई झंकार लाएगा और रोज़ की वही दाल‑रोटी से बचाएगा.

रोज़मर्रा की दाल‑रोटी और सब्ज़ी के खाने से अगर आपका मन थक गया है, तो आज आप अपने भोजन में एक नया, स्वादिष्ट और पौष्टिक मोड़ जोड़ सकते हैं। पालक कोफ्ता, एक झट‑पट तैयार होने वाला रेस्तरां‑स्टाइल व्यंजन, न केवल आपके लंच या डिनर को खास बना देगा, बल्कि यह आपके पेट को भी तृप्त करेगा। इस रेसिपी में ताज़ा पालक को बेसन, मसाले और दही के साथ मिलाकर कोफ्ते बनाये जाते हैं, जिन्हें कुरकुरी तक तल कर, फिर क्रीमी टमाटर‑क्रीम ग्रेवी में डुबोया जाता है। अंत में हरे धनिये की ताज़ी खुशबू से सजाकर, आप इसे रोटी, नान या जीरा‑राइस के साथ परोस सकते हैं। **कोफ्ते बनाने की विधि** एक बड़े बाउल में दो कप बारीक कटा हुआ पालक, एक कप बेसन, एक बारीक कटा प्याज, एक छोटा चम्मच अदरक‑लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएँ। पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि पालक का अपना रस ही मिश्रण को बंधा रखता है। इस मिश्रण से छोटे‑छोटे बॉल बनाकर, मध्यम आँच पर गरम तेल में सुनहरा‑भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। तलने के बाद कोफ्तों को टिश्यू पेपर पर रख कर अतिरिक्त तेल निकाल दें। **ग्रेवी तैयार करने की प्रक्रिया** एक अलग कड़ाही में दो चम्मच तेल गरम करके, एक छोटा चम्मच जीरा चटकाएँ। फिर बारीक कटा प्याज और अदरक‑लहसुन पेस्ट डालें और प्याज को हल्का सौँरा होने तक भूनें। इसके बाद दो बड़े टमाटर की प्यूरी, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और तेल के अलग होने तक अच्छे से भूनें। अब आँच धीमी करके, एक आधा कप दही और दो बड़े चम्मच ताजी क्रीम या मलाई मिलाएँ, लगातार चलाते रहें ताकि दही फटना न पड़े। आवश्यकता अनुसार एक से डेढ़ कप गुनगुना पानी और नमक डालकर ग्रेवी को उबालें, फिर ढककर पाँच मिनट तक धीमी आँच पर पकाएँ। गैस बंद करने से दो मिनट पहले तैयार कोफ्ते और एक छोटा चम्मच गरम मसाला ग्रेवी में डालें, हल्के‑हल्के हिलाएँ और हरे धनिये से सजाएँ। **परोसने का सुझाव** तुरंत गरमा‑गरम पालक कोफ्ता को फुलके, नान, तंदूरी रोटी या जीरा‑राइस के साथ परोसें। यह व्यंजन बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी को पसंद आएगा, क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद में लुभावना है, बल्कि पौष्टिक भी है-पालक में आयरन, विटामिन के और फाइबर की भरमार है, जबकि बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इस रेसिपी को बनाते समय आप अपनी पसंद के अनुसार हरी मिर्च या कसूरी मेथा डालकर अतिरिक्त तीखापन या सुगंध भी जोड़ सकते हैं। एक बार बनाकर देखिए, आपके दैनिक मेन्यू में यह एक नई झंकार लाएगा और रोज़ की वही दाल‑रोटी से बचाएगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

पालक कोफ्ता रेस्तरां स्टाइल रेसिपी भारतीय व्यंजन सुपरफ़ूड तेज़ रेसिपी

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-20 11:22:22