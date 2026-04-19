रैपर बादशाह के विवाद पर निकिता गांधी का बयान: 'उन्हें टारगेट करना गलत है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है'

गायिका निकिता गांधी ने रैपर बादशाह के हालिया गाने 'टटीरी' को लेकर हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बादशाह को गलत समझा गया है और उन्हें टारगेट करना गलत है। निकिता ने बादशाह के साथ अपने काम को भी याद किया और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

लोकप्रिय रैपर बादशाह अक्सर ही विवाद ों में घिरे रहते हैं। कभी उनकी निजी जिंदगी चर्चा का विषय बनती है, तो कभी उनके गानों को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। पिछले महीने ही बादशाह के ' टटीरी ' गाने पर काफी बवाल मचा था। हरियाणा में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गाने के कुछ बोलों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद हरियाणा के कई इलाकों में बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला इतना बढ़ गया कि बादशाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और सोशल मीडिया से अपना गाना हटाना पड़ा। हालांकि, अब यह मामला सुलझ गया है। बादशाह

की माफी स्वीकार कर ली गई है और 'टटीरी' का नया संस्करण जल्द ही जारी होने वाला है। **निकिता गांधी ने बादशाह के विवाद पर व्यक्त की चिंता** यह पहली बार नहीं है जब बादशाह अपने गानों के कारण विवादों में फंसे हों। अब उनके इस हालिया विवाद पर गायिका निकिता गांधी ने प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने बादशाह के साथ कई हिट गाने दिए हैं। वैरायटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में, गायिका से पूछा गया कि क्या बादशाह के साथ हुए विवाद के बाद पंजाबी संगीत में बदलाव की आवश्यकता है। इस पर निकिता ने कहा, "मेरी इस बारे में कोई खास राय नहीं है। हमने साथ में बहुत अच्छा काम किया है, और सच कहूं तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि वे इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को काफी हद तक गलत तरीके से समझा गया है। जिन बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि असल में वे उतनी गलत हैं जितना लोग बता रहे हैं। और आप जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अजीब और गलत काम किए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें टारगेट करना सच में गलत है।" **निकिता गांधी को सताई बादशाह की चिंता** निकिता ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि वह सभी कलाकारों की ओर से नहीं बोल सकतीं। वह न तो राजनीति में रुचि रखती हैं और न ही ऐसी बातों में उलझना चाहती हैं। गायिका का मानना है कि इस मामले पर उनकी राय व्यक्तिगत है, ठीक वैसे ही जैसे वोटिंग के समय होती है। निकिता का कहना है कि वह एक कलाकार हैं और सिर्फ अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। वह लोगों में खुशी बांटना चाहती हैं। इसलिए, जब किसी कलाकार को निशाना बनाया जाता है और उसे उसकी कला से अधिक राजनीति में घसीटा जाता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। निकिता को पूरी उम्मीद है कि बादशाह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। निकिता गांधी और बादशाह ने मिलकर "जुगनू" और "ओ सजना" जैसे कई सुपरहिट गाने दिए हैं। निकिता ने हाल ही में फिल्म "भूत बंगला" के लिए भी अपनी आवाज दी है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बादशाह निकिता गांधी टटीरी विवाद संगीत

United States Latest News, United States Headlines