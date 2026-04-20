रैपिडो राइड का खौफनाक अनुभव: महिला यात्री को ड्राइवर ने भेजे आपत्तिजनक मैसेज

गाजियाबाद की एक महिला के साथ रैपिडो राइड के दौरान बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ ड्राइवर ने राइड के बाद महिला को अभद्र मैसेज भेजकर परेशान किया।

आज के दौर में रैपिडो जैसे बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म लोगों के लिए आवागमन का एक सुविधाजनक और किफायती साधन बनकर उभरे हैं। शहरों में भागदौड़ भरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए महिलाएं भी बेझिझक इन राइड्स का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, हाल ही में गाजियाबाद की एक युवती अनुष्का के साथ घटी घटना ने इस भरोसे को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने रैपिडो राइड के दौरान और उसके बाद हुए अपने भयावह अनुभव को विस्तार से बताया है। वीडियो की शुरुआत

में उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा कि सोचा रैपिडो बाइक बुक कर लेती हूं, क्या ही हो जाएगा, लेकिन अंत में उनका अनुभव बहुत ही डरावना साबित हुआ। अनुष्का द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट्स से पता चलता है कि राइड खत्म होने के अगले दिन ड्राइवर ने उन्हें निजी व्हाट्सएप नंबर से बेहद आपत्तिजनक संदेश भेजे। इन मैसेज में ड्राइवर ने न केवल उनकी तारीफ की बल्कि उनके पहनावे और शारीरिक बनावट पर भी भद्दी टिप्पणियां कीं। ड्राइवर ने उनसे उनकी उम्र पूछी, क्या आप अकेले रहती हैं जैसे सवाल किए और यहां तक कि उन्हें शाम को मिलने के लिए भी दबाव डाला। एक अजनबी ड्राइवर द्वारा इस तरह की निजी जानकारी और मुलाकात के लिए मैसेज भेजना सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है। जब एक महिला किसी सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करती है, तो वह पूरी तरह से ऐप और कंपनी की सुरक्षा प्रणाली पर भरोसा करती है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऐप आधारित सेवाएं महिलाओं की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल हो रही हैं। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। अनुष्का ने तुरंत उस ड्राइवर को ब्लॉक किया और मामले को सार्वजनिक करते हुए अपना वीडियो अपलोड किया। वीडियो वायरल होते ही रैपिडो की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पोस्ट के नीचे ढेरों अन्य महिलाओं ने भी अपनी आपबीती साझा की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है। कई उपयोगकर्ताओं ने सुरक्षा मानकों में सुधार की मांग की है, जबकि कुछ ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह घटना स्पष्ट करती है कि डिजिटल युग में सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा का दायरा कितना सीमित और कमजोर हो सकता है। कंपनियों को अपने ड्राइवरों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं डर के बिना अपनी यात्रा पूरी कर सकें। यह मामला अब केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन के दौरान महिला सुरक्षा की उस बड़ी बहस को फिर से शुरू कर चुका है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रैपिडो साइबर सुरक्षा महिला सुरक्षा गाजियाबाद सोशल मीडिया

United States Latest News, United States Headlines