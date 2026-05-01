रैपिडो ड्राइवर के अनप्रोफेशनल रवैये पर कस्टमर की शिकायत, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

रैपिडो ड्राइवर के अनप्रोफेशनल रवैये पर एक कस्टमर ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है। ड्राइवर ने लेट आने के बाद 4 पैसेंजर को बैठाने से मना किया, जिससे कस्टमर और ड्राइवर के बीच बहस हुई। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रैपिडो ड्राइवर कस्टमर के राइड बुक करने पर पहले तो लेट आता है। फिर 4 पैसेंजर को देखकर नियमों का हवाला देते हुए चौथे पैसेंजर को बैठाने से मना कर देता है। उसके लेट आने से ग्राहक पहले ही नाराज होता है, ऐसे में उसका नया नियम-कानून सुनकर कस्टमर और भड़क उठता है। इस बीच ड्राइवर और कस्टमर में जमकर बहस होती है और कस्टमर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करती हैं। चौथे पैसेंजर के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे!

वीडियो में ड्राइवर, लड़की के सवाल करने पर सीधा-सीधा उसे शिकायत करने को कहने लगता है। उसका साफ कहना होता है कि ‘आप करिए कंप्लेन, लेकिन मैं 4 लोगों को नहीं बैठाऊंगा। क्योंकि उसे पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, कस्टमर अपना पैसा बचा रहा है, तो वो भी अपना पैसा बचाएगा।’ कस्टमर इस पर कहता है कि ‘आपको इसकी कंप्लेन रैपिडो से करनी चाहिए न। आप लोग बिजनेस खराब कर रहे हो।’ लड़की सवाल उठाती है कि 3 से 4 लोगों के बैठने से आपका पेट्रोल ज्यादा लग रहा है क्या? कहां लिखा है कि 100 रुपये की ऑफर वाली राइड में 3 के बजाय 4 लोग नहीं जा सकते हैं। रैपिडो ड्राइवर का तर्क बिल्कुल फालतू है!

भारत में बिकने वाली तमाम कार 5-सीटर होती है। जिसमें ड्राइवर के बगल वाली सीट पर 1 और उसके पीछे वाली बैकसीट पर 3, कुल मिलाकर एक गाड़ी में ड्राइवर को लेकर 5 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में 4 पैसेंजर होने पर राइड के लिए मना करने का उसका प्वाइंट किसी भी तरह से जायज नहीं लगता। बैकसीट पर 3 से अधिक पैसेंजर होने पर पुलिस ट्रैफिक नियमों के अनुसार, 1 से 2 हजारा का चालान कर सकती है। मगर वायरल वीडियो में रैपिडो राइडर जो बात कर रहा है। वह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। पहली बात तो उसकी राइड कस्टमर ने ऐप के माध्यम से ऑफर में बुक की है। ऐसे में अगर कस्टमर सस्ती राइड का फायदा नहीं उठा सकता है। तब उसको मिली छूट खराब हो जाएगी। ऐसे में उसका भड़कना भी गलत नहीं है। रैपिडो वाला बहुत अनप्रोफेशनल था!

इंस्टाग्राम पर @riaaastfu नाम के यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करके हुए कैप्शन में बताया कि उसने 30 अप्रैल को रात के करीब 11 बजे कैब बुक की थी। ड्राइवर का नाम सुशील मिश्रा और उसकी गाड़ी का नंबर- MH01CV5693। बताते चले कि MH01 मुंबई RTO के अंतर्गत आता है। खैर, ड्राइवर पर कस्टमर का आरोप होता है कि वो लेट आया और उसने उन्हें इंतजार करवाया। फिर आने के बाद उसने 3 पैसेंजर से ज्यादा ले जाने से मना कर दिया। जबकि बुकिंग यह देखकर की गई थी कि 4 पैसेंजर जा सकते हैं। रैपिडो वाला बोलने लगा कि इसके ज्यादा पैसे लगते हैं। जो बुकिंग के टाइम नहीं बताया गया था। उसने तुरंत ही राइड कैंसिल कर दी और वह बेहद गैर-पेशेवर होने के साथ-साथ गुस्सैल भी था। कस्टमर का कहना होता है कि ऐसे ड्राइवर पर रैपिडो को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को नियम बनाना चाहिए!

रैपिडो वाले के रवैये से यूजर्स भी खासा नाराज है और कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट किया कि हां, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उस आदमी ने मेरे 30 मिनट बर्बाद कर दिए, इन लोगों के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे यूजर ने कहा कि यहां सरकार को दखल देना चाहिए। उन्हें देशभर में सभी ऐप आधारित सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। इन ड्राइवरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पहली बार मना करने पर या खुद ही राइड रद्द करने पर उनके परमिट और लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिए जाने चाहिए। बार-बार ऐसा करने पर देशभर में परमिट और लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाने चाहिए





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