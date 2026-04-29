रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से दी क्रैश की चेतावनी, कहा 2026-27 में आएगा सबसे बड़ा क्रैश

रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर इकोनॉमिक क्रैश की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि 2026-27 में आने वाला क्रैश इतिहास के सबसे बड़े क्रैशों में से एक हो सकता है. कियोसाकी ने अपने पोस्ट में कहा कि वह हर क्रैश में और अधिक अमीर हुए हैं, और इस बार भी वह अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी इस अवसर का फायदा लेते हुए अमीर बनने का प्रयास करें.

मशहूर लेखक और निवेश गुरु रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर इकोनॉमिक क्रैश की चेतावनी दी है. अपने लोकप्रिय ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर, उन्होंने लिखा कि 2026-27 में आने वाला क्रैश इतिहास के सबसे बड़े क्रैशों में से एक हो सकता है.

उन्होंने कहा कि यह क्रैश संभवत: एक बड़ा डिप्रेशन ला सकता है, और लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. कियोसाकी ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि वह हर इकोनॉमिक क्रैश में और अधिक अमीर हुए हैं, और इस बार भी वह अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं.

उन्होंने 1987, 2000, 2008, 2015, 2019 और 2022 के क्रैशों का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार उन्होंने अपनी सम्पत्ति को बढ़ाया है, और इस बार भी वह इसी को करना चाहते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी इस अवसर का फायदा लेते हुए अमीर बनने का प्रयास करें. कियोसाकी ने कहा कि क्रैश में सबसे अच्छा निवेश सोना, चांदी और बिटकॉइन है.

उन्होंने सलाह दी कि लोग असली सोना, चांदी, इथीरियम और बिटकॉइन खरीदें, जबकि डॉलर, शेयर और बॉन्ड जैसे एसेट्स से दूर रहें. उन्होंने यह भी कहा कि क्रैश के दौरान बड़े एसेट्स सेल पर जाते हैं, और लोग इन एसेट्स को सस्ती कीमत पर खरीदकर अमीर बन सकते हैं. कियोसाकी ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि वह लोगों को भी अमीर बनने की सलाह देते हैं, और उन्हें अपने निवेशों में सावधानी से काम करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि क्रैश के दौरान खरीदारी करने का सही समय होता है, और लोग इस अवसर का फायदा लेते हुए अपनी सम्पत्ति को बढ़ा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पाठकों को भी इसी तरह की सलाह देते हैं, और उन्हें अपने निवेशों में सावधानी से काम करना चाहिए.

कियोसाकी ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि वह लोगों को भी अमीर बनने की सलाह देते हैं, और उन्हें अपने निवेशों में सावधानी से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि क्रैश के दौरान खरीदारी करने का सही समय होता है, और लोग इस अवसर का फायदा लेते हुए अपनी सम्पत्ति को बढ़ा सकते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पाठकों को भी इसी तरह की सलाह देते हैं, और उन्हें अपने निवेशों में सावधानी से काम करना चाहिए





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