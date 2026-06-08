रोजा जंक्शन पर जनता एक्सप्रेस रोकने का मामला: मंडलीय जांच जारी, RPF-जीआरपी ने कार्रवाई से किया इनकार

शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन पर जनता एक्सप्रेस को रोककर हंगामा और मारपीट के मामले में मुरादाबाद मंडल की टीम ने जांच की है। आरपीएफ और जीआरपी ने तहरीर न आने के कारण कार्रवाई से इनकार किया है।

शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन पर शुक्रवार को जनता एक्सप्रेस को रोककर हुए हंगामे और मारपीट के मामले में मुरादाबाद मंडल की टीम ने जांच की है। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के निर्देश पर मुख्य कार्मिक अधिकारी अभिषेक ठाकुर और वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता अमित कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और स्टेशन अधीक्षक, खुफिया विभाग की टीम, यातायात निरीक्षक आदि से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी। हालांकि, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरपीएफ और जीआरपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों विभागों के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे हंगामे में विभाग स्वयं संज्ञान ले सकता है। लखनऊ के आलमनगर स्टेशन पर वाराणसी से देहरादून जा रही जनता एक्सप्रेस के लोको पायलट राजेंद्र कुमार से यात्रियों को बैठाने को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट और पथराव किया था, जिसमें वे घायल हो गए थे। जब नरमू (नॉर्थईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन) के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, तो वे बड़ी संख्या में रोजा जंक्शन पर विरोध जताने पहुंच गए। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनता एक्सप्रेस जब रोजा जंक्शन पर पहुंची, तो स्टॉपेज न होने के बावजूद ट्रेन को रोका गया। कुछ लोगों ने वेंडरों को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रेन के अंदर घुसकर हंगामा किया और मारपीट की। इसमें कन्नौज निवासी संविदाकर्मी इलेक्ट्रीशियन रोहताश समेत तीन लोग घायल हो गए। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी के सिपाहियों से भी नोकझोंक हुई, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए। करीब 20 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मंडलीय टीम की जांच में विवाद की वजह और हंगामे के अन्य पहलुओं को खंगाला गया। लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद निपट चुका है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लखनऊ में हुए विवाद का मामला वहीं से निपटा जाएगा। रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। रोजा रेलवे स्टेशन पर विवाद हुआ, लेकिन तहरीर न आने के कारण अभी कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच, घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन पर शुक्रवार को जनता एक्सप्रेस को रोककर हुए हंगामे और मारपीट के मामले में मुरादाबाद मंडल की टीम ने जांच की है। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के निर्देश पर मुख्य कार्मिक अधिकारी अभिषेक ठाकुर और वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता अमित कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और स्टेशन अधीक्षक, खुफिया विभाग की टीम, यातायात निरीक्षक आदि से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी। हालांकि, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरपीएफ और जीआरपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों विभागों के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे हंगामे में विभाग स्वयं संज्ञान ले सकता है। लखनऊ के आलमनगर स्टेशन पर वाराणसी से देहरादून जा रही जनता एक्सप्रेस के लोको पायलट राजेंद्र कुमार से यात्रियों को बैठाने को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट और पथराव किया था, जिसमें वे घायल हो गए थे। जब नरमू (नॉर्थईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन) के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, तो वे बड़ी संख्या में रोजा जंक्शन पर विरोध जताने पहुंच गए। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनता एक्सप्रेस जब रोजा जंक्शन पर पहुंची, तो स्टॉपेज न होने के बावजूद ट्रेन को रोका गया। कुछ लोगों ने वेंडरों को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रेन के अंदर घुसकर हंगामा किया और मारपीट की। इसमें कन्नौज निवासी संविदाकर्मी इलेक्ट्रीशियन रोहताश समेत तीन लोग घायल हो गए। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी के सिपाहियों से भी नोकझोंक हुई, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए। करीब 20 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मंडलीय टीम की जांच में विवाद की वजह और हंगामे के अन्य पहलुओं को खंगाला गया। लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद निपट चुका है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लखनऊ में हुए विवाद का मामला वहीं से निपटा जाएगा। रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। रोजा रेलवे स्टेशन पर विवाद हुआ, लेकिन तहरीर न आने के कारण अभी कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच, घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं





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रेलवे हंगामा जांच जनता एक्सप्रेस शाहजहांपुर

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