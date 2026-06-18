रोड्स स्कॉलरशिप: भारतीय छात्रों के लिए ऑक्सफर्ड में पढ़ने का प्रतिष्ठित अवसर, फीस माफ, स्टाइपेंड और यात्रा सहायता

रोड्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित रोड्स स्कॉलरशिप 2027 भारतीय छात्रों को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें फीस माफी, माहिक स्टाइपेंड, दो इकॉनॉमी क्लास टिकट, स्थापना ऋण और अन्य सहायताएं शामिल हैं। भारत के लिए 5 सीटें उपलब्ध हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 है। आवेदकों को पाठ्यकरण शर्तों के अनुसार 12वीं कक्षा पास और ग्रेजुएट या अंतिम वर्ष के विद्यार्थी होना आवश्यक है। आवेदन 'इंडिया कंस्टीट्यूएंसी' के माध्यम से करना होगा और रोड्स ट्रस्ट की आधिकारिक दस्तावेजों और मार्गदर्शन ग्रुप का उपयोग करना चाहिए।

रोड्स स्कॉलरशिप भारतीय छात्र ों के लिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट अध्ययन का एक प्रतिष्ठित अवसर प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप रोड्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें फीस माफ ी, स्टाइपेंड , यात्रा उपभोग और अन्य वित्तीय सहायता शामिल है। भारत के लिए 2027 के लिए कुल 5 स्कॉलरशिप पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 है। इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप को पाने के लिए आवेदकों को निर्देशित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक को भारत में 12वीं कक्षा पास करना आवश्यक है, साथ ही उन्हें ग्रेजुएट होना या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। यदि आवेदक ने पहले क्लास के साथ स्नातक कराया है तो उनकी चयन के अवसर बढ़ जाते हैं। स्कॉलरशिप में शामिल फायदों में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई फीस नहीं, दो इकॉनॉमी क्लास टिकट (आगे और वापस), ऑक्सफर्ड पहुंचने पर 'सेटलिंग-इन' ऋण, और यदि कोई दूसरे प Yates कोर्स में दाखिला ले तो वीजा रिन्यूअल और IHS शुल्क सहित आर्थिक सहायता शामिल है। भारतीय आवेदकों को भारतीय द्वारा चुने गए 'इंडिया कंस्टीट्यूएंसी' के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले, रोड्स ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से 'Information for Candidates' दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान रोड्स स्कॉलर्स द्वारा तैयार स्कॉलर्स गाइड उपलब्ध है और आवेदक अपने प्रश्नों के लिए वर्तमान स्कॉलर्स द्वारा संचालित ओपन गाइडेंस ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। भारत के लिए चयन प्रक्रिया का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव डॉ.

ध्वनि मेहता कर रही हैं। यह स्कॉलरशिप 1947 के बाद से 200 से अधिक भारतीय छात्रों को प्रदान की गई है और यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रोग्रामों में से एक मानी जाती है





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