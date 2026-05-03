रोनित रॉय ने ठुकराया हॉलीवुड का बड़ा ऑफर, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के कारण गंवाया 'जीरो डार्क थर्टी' का मौका

अभिनेता रोनित रॉय ने खुलासा किया कि उन्हें ऑस्कर विजेता कैथरीन बिगेलो की फिल्म 'जीरो डार्क थर्टी' में काम करने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के कारण इसे अस्वीकार कर दिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रोनित रॉय ने अपने करियर के एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाक्रम का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक समय ऑस्कर विजेता निर्देशक कैथरीन बिगेलो की हॉलीवुड फिल्म ' जीरो डार्क थर्टी ' में एक भूमिका निभाने का अवसर मिला था। यह किसी भी अभिनेता के लिए गर्व की बात होती, लेकिन रोनित रॉय ने इस प्रतिष्ठित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस फैसले के पीछे का कारण करण जौहर की फिल्म ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ' थी। आइए, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। 2023 में 'द कपिल शर्मा शो' में अपनी उपस्थिति के दौरान, रोनित रॉय ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी ऑडिशन के ही हॉलीवुड फिल्म में एक रोल की पेशकश की गई थी। रोनित ने याद करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि ऑडिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैथरीन बिगेलो ने मेरा काम देखा है और वह चाहती हैं कि मैं ही यह भूमिका निभाऊं।' रोनित के लिए यह एक सपने जैसा मौका था, क्योंकि ' जीरो डार्क थर्टी ' बाद में अपनी उत्कृष्टता के लिए व्यापक रूप से सराही गई और कई पुरस्कार भी जीते। यह फिल्म ओसामा बिन लादेन की खोज पर आधारित एक पॉलिटिकल थ्रिलर थी, जिसने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिल्म की निर्देशन शैली, पटकथा और कलाकारों के अभिनय की खूब सराहना हुई, और इसे कई ऑस्कर नामांकन भी प्राप्त हुए। रोनित रॉय ने आगे बताया कि उन्हें यह प्रस्ताव मिलने पर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था। हॉलीवुड में काम करना हर अभिनेता का सपना होता है, और रोनित को यह अवसर बिना किसी प्रयास के मिल गया था। हालांकि, इस सपने के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। ' जीरो डार्क थर्टी ' की शूटिंग का शेड्यूल उन तारीखों से टकरा रहा था, जिन्हें रोनित रॉय ने पहले ही करण जौहर की फिल्म ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ' के लिए निर्धारित कर रखा था। रोनित ने करण जौहर की टीम से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ' की तारीखों में कोई बदलाव किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, शूटिंग का शेड्यूल बदला नहीं जा सकता था। इसलिए, रोनित रॉय को भारी मन से हॉलीवुड के शानदार प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा। रोनित रॉय ने बताया, 'क्योंकि उनकी फिल्म ( करण जौहर की ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ') का शेड्यूल पहले से तय था, इसलिए उसे बदला नहीं जा सकता था। हम उनसे यह नहीं कह सकते थे कि 'अगले साल आना'। इसलिए, करण के पास मेरी डेट्स थीं। मैंने उनसे पूछा - करण से नहीं, बल्कि उनकी टीम से - और कहा, 'एक ऑस्कर-विजेता फिल्ममेकर के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है।' लेकिन उन्होंने कहा, 'नहीं, यह मुमकिन नहीं है, हम डेट्स चेंज नहीं कर सकते।' इसलिए, मैंने ' जीरो डार्क थर्टी ' के लिए मना कर दिया।' इस फैसले ने रोनित को काफी निराशा दी, क्योंकि उन्हें एक शानदार अवसर खोना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोनित रॉय ने इस स्थिति का एक और चौंकाने वाला पहलू बताया। उन्होंने कहा, 'और फिर, जब मैंने ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ' की शूटिंग से एक हफ्ता पहले करण की टीम को फोन करके पूछा कि शूटिंग कब शुरू होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हां, हम अभी वह नहीं कर रहे हैं।' यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मैं वह ऑफर ले नहीं पाया और उनकी (KJo की फिल्म) भी समय पर नहीं हो पाई।' इस घटना ने रोनित को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या होता अगर ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर ' की शूटिंग समय पर शुरू हो जाती। क्या वह ' जीरो डार्क थर्टी ' में काम कर पाते?

यह सवाल हमेशा उनके मन में बना रहेगा। रोनित रॉय की कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और हमें हमेशा अपने विकल्पों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहानी फिल्म उद्योग की जटिलताओं और कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करती है





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