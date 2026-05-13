जयपुर। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच गालव ऋषि की तपोस्थली गलता तीर्थ में रोप-वे का संचालन शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने संबंधी निर्देशों के बाद हलचल तेज हो गई है। तीर्थ में विभिन्न कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने सहित धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जयपुर। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच गालव ऋषि की तपोस्थली गलता तीर्थ में रोप-वे का संचालन शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने संबंधी निर्देशों के बाद हलचल तेज हो गई है। तीर्थ में विभिन्न कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने सहित धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर पूरी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की जाएगी। खोले के हनुमानजी के बाद जयपुर शहर का दूसरा रोप-वे शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का तीर्थाटन में समय बचेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन एक्सपीरियंस टूरिज्म में तब्दील होगा। व्यू पॉइंट देगा नया अनुभ.
जयपुर। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच गालव ऋषि की तपोस्थली गलता तीर्थ में रोप-वे का संचालन शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने संबंधी निर्देशों के बाद हलचल तेज हो गई है। तीर्थ में विभिन्न कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने सहित धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर पूरी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की जाएगी। खोले के हनुमानजी के बाद जयपुर शहर का दूसरा रोप-वे शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का तीर्थाटन में समय बचेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन एक्सपीरियंस टूरिज्म में तब्दील होगा। व्यू पॉइंट देगा नया अनुभ
रोप-वे धार्मिक पर्यटन गलता तीर्थ अरावली पर्वतमाला दिल्ली रोड वैष्णो माता मंदिर रोप-वे का संचालन रोप-वे से श्रद्धालुओं का तीर्थाटन में समय बचेग रोप-वे से धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा श्रद्धालुओं को मिलेगी आसानी रोप-वे से पर्यटकों और शहरवासियों की आवाजाही बढ रोप-वे से सौंदर्यीकरण के कार्य होने से तीर्थ क