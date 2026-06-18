रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ सड़क से कानून तक लड़ाई का ऐलान

रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ अपने समर्थकों और वकीलों के साथ कदमकुआं थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान उर्फ खान सर ने प्रिंस यादव की हत्या की सुनियोजित साजिश रची थी।

रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ अपने समर्थकों और वकीलों के साथ कदमकुआं थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान उर्फ खान सर ने प्रिंस यादव की हत्या की सुनियोजित साजिश रची थी। पुलिस द्वारा शिकायत लेने से इनकार किए जाने पर रोशन आनंद थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनके भाई के कथित हत्या रों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। कदमकुआं थाना प्रभारी ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई है और वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसलिए कदमकुआं पुलिस इस मामले में सीधे तौर पर जांच या प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती। पुलिस के इस रुख से रोशन आनंद आक्रोशित हो गए और अपने समर्थकों के साथ थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस के समझाने पर वे वहां से चले गए। हालांकि, रोशन आनंद ने कहा कि यह लड़ाई अब वे कानून और सड़क दोनों स्तर पर जारी रखेंगे.

रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ अपने समर्थकों और वकीलों के साथ कदमकुआं थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान उर्फ खान सर ने प्रिंस यादव की हत्या की सुनियोजित साजिश रची थी। पुलिस द्वारा शिकायत लेने से इनकार किए जाने पर रोशन आनंद थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनके भाई के कथित हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। कदमकुआं थाना प्रभारी ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई है और वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसलिए कदमकुआं पुलिस इस मामले में सीधे तौर पर जांच या प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती। पुलिस के इस रुख से रोशन आनंद आक्रोशित हो गए और अपने समर्थकों के साथ थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस के समझाने पर वे वहां से चले गए। हालांकि, रोशन आनंद ने कहा कि यह लड़ाई अब वे कानून और सड़क दोनों स्तर पर जारी रखेंगे





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