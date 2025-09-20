Head Topics

रोहतास जिला प्रशासन ने खाद की कमी की खबरों पर विराम लगाया, कहा- पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध

रोहतासखादउर्वरक
रोहतास जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसानों से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग का भी आग्रह किया गया है।

जागरण संवाददाता, सासाराम रोहतास । जिला प्रशासन ने जिले में खाद की कालाबाजारी व कमी की खबर पर विराम लगाते हुए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की बात कही है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जिले में उर्वरक ों की कोई कमी नहीं है और किसानों को खाद निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की घबराहट में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग दोनों ही किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के

लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्थान पर कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद बेचने की शिकायत मिलती है, तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में, अब तक आठ खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी है, जबकि तीन को निलंबित कर दिया गया है और पांच विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।\डीएओ ने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पौधों के उचित विकास के लिए एनपीके के साथ-साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। किसानों से अनुरोध है कि वे मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग सुनिश्चित करें। खरीफ वर्ष 2025 के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, डीएओ ने बताया कि जिले में यूरिया की 60400 मीट्रिक टन, डीएपी की 21150 मीट्रिक टन, एमओपी की 4800 मीट्रिक टन, एनपीके की 10900 मीट्रिक टन और एसएसपी की 4400 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक यूरिया 50779.255 मीट्रिक टन, डीएपी 13887.80 मीट्रिक टन, एमओपी 2364.400 मीट्रिक टन, एनपीके 18865.900 मीट्रिक टन और एसएसपी 19654.12 मीट्रिक टन प्राप्त हो चुका है। वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए, उन्होंने बताया कि यूरिया 47122.310 मीट्रिक टन, डीएपी 9492.325 मीट्रिक टन, एमओपी 1248.955 मीट्रिक टन, एनपीके 14967.730 मीट्रिक टन और एसएसपी 9647.350 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। 18 सितंबर तक, 3656.945 मीट्रिक टन यूरिया, 4395.475 मीट्रिक टन डीएपी, 1115.445 मीट्रिक टन एमओपी, 3898.170 मीट्रिक टन एनपीके और 10006.770 मीट्रिक टन एसएसपी शेष था, जिसे खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचा जा रहा है।\किसानों की सुविधा के लिए, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सल्फर जाईम, नैनो यूरिया, जिंक और अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन उर्वरक विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है। विभिन्न जांच दल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खुदरा और थोक उर्वरक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान, यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा अनियमितता पाई जाती है या यदि अधिक मूल्य पर यूरिया उर्वरक बेचने की शिकायत मिलती है, तो उर्वरक जीरो टॉलरेंस नीति और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 328 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसमें आठ खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी है, तीन को निलंबित कर दिया गया है और पांच विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक प्राप्त हो सके और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तुरंत जिला प्रशासन या कृषि विभाग को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके

रोहतास खाद उर्वरक कालाबाजारी कृषि डीएओ मिट्टी सूक्ष्म पोषक तत्व

 

