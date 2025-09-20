रोहतास में दुर्गा पूजा से पहले शांति समिति की बैठक, त्योहारों की तैयारियों पर चर्चा

सासाराम में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, सासाराम ( रोहतास )। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, शनिवार को स्थानीय डीआरडीए सभागार में जिलास्तरीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहार ों, विशेष रूप से दुर्गा पूजा , दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना था। बैठक में जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार सहित पुलिस और प्रशासन िक अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को त्योहार ों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी

अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पूजा समिति, मुहर्रम कमेटी के सदस्य और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिन्होंने त्योहारों के आयोजन से संबंधित अपने सुझाव और अनुभव साझा किए।\बैठक में एडीएम ललित भूषण रंजन ने सभी से आगामी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला प्रशासन दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि पूजा समितियों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों को असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। त्योहारों के दौरान सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। दंडाधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पूजा समिति के पदाधिकारियों को स्वयंसेवकों की सूची एसडीएम को जमा कराने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके और सुरक्षा में कोई चूक न हो।\शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए अनुमंडल स्तर पर तैयारियों की जानकारी सदर एसडीएम द्वारा दी गई। नगर पूजा समिति सासाराम, डिहरी और बिक्रमगंज ने अपने-अपने अनुमंडलों में की गई तैयारियों और पूजा पंडालों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा की। इस वर्ष दुर्गा पूजा 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को शाम 6 बजे मां ताराचंडी धाम के पास रावण वध कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भारी भीड़ की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, धाम की सफाई, सड़क की मरम्मत और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का अनुरोध नगर पूजा समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाए जाएं, जिससे सभी समुदाय के लोग बिना किसी डर के त्योहारों का आनंद ले सकें। जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जा सकें। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने का भी अनुरोध किया गया है





