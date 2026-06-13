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रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ कर दिखाया ऐतिहासिक कारनामा, बन गए सर्द刀子 ओपनर्स में दूसरे भारतीय

क्रिकेट News

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ कर दिखाया ऐतिहासिक कारनामा, बन गए सर्द刀子 ओपनर्स में दूसरे भारतीय
रोहित शर्मावीरेंद्र सहवागअफगानिस्तान भारत वनडे श्रृंखला
📆13-06-2026 18:26:00
📰NBT Hindi News
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रोहित शर्मा ने वनडे श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाई गई छोटी पारी से प्राप्त कर लिया दूसरा ऐतिहासिक माइलस्टोन, अब वे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16 हजार से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए वनडे श्रृंखला के पहले मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा ही ऐसा पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनर के तौर पर 16 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने 16,000 रन एक ही सीरीज के दौरान पूरे किए। पहले मैच में रोहित ने केवल 16 रन की एक छोटी पारी खेली थी, फिर भी उस छोटे से समय के दौरान ही उन्होंने यह दूसरा महत्वपूर्ण माइलस्टोन पूरा कर लिया। यह गर्व की बात है कि रोहित अब इंटरनेशनल क्रिकेट के ओपनर्स के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की श्रेणी में आ गए हैं। इस रिकॉर्ड के वर्तमान धारक सनाथ जयसूर्या हैं जिन्होंने 19,228 रन बनाए हैं, फिर क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर आगे हैं। रोहित अभी 7वें स्थान पर हैं और यह सूची में टॉप-3 तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि वे सीमित रूप से वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने अफगानिस्तान पर 7 विकेट से बड़ी आसानी से जीत हासिल की। अफगानिस्तान ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 13 गेंदों और 7 विकेट शेष करते हुए पूरा किया, जिसमें शुभमन गिल ने 84 रन की नाबाद ठहरी पारी खेली। मैच बारिश की वजह से 25-25 ओवर का किया गया था। रोहित शर्मा के इस नए रिकॉर्ड के साथ-साथ, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं, फिर भी वे ओपनर के रूप में इतने बड़े रनों का इतिहास रच रहे हैं.

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए वनडे श्रृंखला के पहले मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा ही ऐसा पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनर के तौर पर 16 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने 16,000 रन एक ही सीरीज के दौरान पूरे किए। पहले मैच में रोहित ने केवल 16 रन की एक छोटी पारी खेली थी, फिर भी उस छोटे से समय के दौरान ही उन्होंने यह दूसरा महत्वपूर्ण माइलस्टोन पूरा कर लिया। यह गर्व की बात है कि रोहित अब इंटरनेशनल क्रिकेट के ओपनर्स के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की श्रेणी में आ गए हैं। इस रिकॉर्ड के वर्तमान धारक सनाथ जयसूर्या हैं जिन्होंने 19,228 रन बनाए हैं, फिर क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर आगे हैं। रोहित अभी 7वें स्थान पर हैं और यह सूची में टॉप-3 तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि वे सीमित रूप से वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने अफगानिस्तान पर 7 विकेट से बड़ी आसानी से जीत हासिल की। अफगानिस्तान ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 13 गेंदों और 7 विकेट शेष करते हुए पूरा किया, जिसमें शुभमन गिल ने 84 रन की नाबाद ठहरी पारी खेली। मैच बारिश की वजह से 25-25 ओवर का किया गया था। रोहित शर्मा के इस नए रिकॉर्ड के साथ-साथ, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं, फिर भी वे ओपनर के रूप में इतने बड़े रनों का इतिहास रच रहे हैं

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रोहित शर्मा वीरेंद्र सहवाग अफगानिस्तान भारत वनडे श्रृंखला सनाथ जयसूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट रिकॉर्ड शुभमन गिल

 

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