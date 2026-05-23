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रोहिणी नक्षत्र में मानसून आने की संभावना, झारखंड में धान की खेती के लिए तैयारी

Agriculture News

रोहिणी नक्षत्र में मानसून आने की संभावना, झारखंड में धान की खेती के लिए तैयारी
रोहिणी नक्षत्रमानसूनधान
📆23-05-2026 21:15:00
📰Dainik Jagran
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झारखंड में मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग धान बीज उपलब्ध कराने की तैयारी में है।

रोहिणी नक्षत्र में धान की खेती के लिए शुभ माना जाता है। इस वर्ष सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आठ जून तक यहीं बने रहेंगे। इसके बाद मृग शिरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। इस अवधि को ही नवतपा कहा जाता है। यह समय कृषि कार्यों विशेष कर खरीफ फसलों की बोआई के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराने लोगों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र कृषि और ज्योतिष दोनों के लिए उत्तम है। रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डालने से फसल पुष्ट और निरोगी रहता है। महाकवि घाघ की पंक्तियों से अगर इसे समझा जाए तो उन्होंने कहा:रोहिणी तपे मिर्ग बाजे, आद्रा अनचितिया गाजे।दो तीडी, दो कातरा, दो मूसा, दो ताव।मतलब यह कि रोहिणी नक्षत्र के बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है। मृगशिरा आठ से 23 जून तक है। इसमें तपन काल बंद हो कर आंधी का दौर शुरू होना चाहिए। मान्यता है कि मृगशिरा नक्षत्र में हर दिन तेज हवा व आधी चलनी चाहिए। अगर पहले दो दिन आंधी नहीं चलती है, तो चूहों का बाहुल्य रहता है। वहीं, इसके अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर कातरा फसल को खाने वाला कीट का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अगले दो दिन बाद टिड्डी का प्रकोप बढ़ जाता है। अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर ताव ज्यादा चलता है। इसके अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर जल की कमी हो जाती है। वहीं अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर सांप-बिच्छू का प्रकोप रहता है। इसके भी अगले दो दिन अगर आंधी नहीं चली तो वस्तुओं के भाव में बढ़ोत्तरी होना तय है। कहने का मतलब है कि पूरे मृगशिरा नक्षत्र में हवा चलती रहनी चाहिए। हवा घुटनी नहीं चाहिए। अगर इस नक्षत्र में आंधी नहीं चली तो सावन में 17 दिन बीतने तक वर्षा की संभावना नहीं रहती है.

रोहिणी नक्षत्र में धान की खेती के लिए शुभ माना जाता है। इस वर्ष सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आठ जून तक यहीं बने रहेंगे। इसके बाद मृग शिरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। इस अवधि को ही नवतपा कहा जाता है। यह समय कृषि कार्यों विशेष कर खरीफ फसलों की बोआई के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराने लोगों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र कृषि और ज्योतिष दोनों के लिए उत्तम है। रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डालने से फसल पुष्ट और निरोगी रहता है। महाकवि घाघ की पंक्तियों से अगर इसे समझा जाए तो उन्होंने कहा:रोहिणी तपे मिर्ग बाजे, आद्रा अनचितिया गाजे।दो तीडी, दो कातरा, दो मूसा, दो ताव।मतलब यह कि रोहिणी नक्षत्र के बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है। मृगशिरा आठ से 23 जून तक है। इसमें तपन काल बंद हो कर आंधी का दौर शुरू होना चाहिए। मान्यता है कि मृगशिरा नक्षत्र में हर दिन तेज हवा व आधी चलनी चाहिए। अगर पहले दो दिन आंधी नहीं चलती है, तो चूहों का बाहुल्य रहता है। वहीं, इसके अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर कातरा फसल को खाने वाला कीट का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अगले दो दिन बाद टिड्डी का प्रकोप बढ़ जाता है। अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर ताव ज्यादा चलता है। इसके अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर जल की कमी हो जाती है। वहीं अगले दो दिन आंधी नहीं चलने पर सांप-बिच्छू का प्रकोप रहता है। इसके भी अगले दो दिन अगर आंधी नहीं चली तो वस्तुओं के भाव में बढ़ोत्तरी होना तय है। कहने का मतलब है कि पूरे मृगशिरा नक्षत्र में हवा चलती रहनी चाहिए। हवा घुटनी नहीं चाहिए। अगर इस नक्षत्र में आंधी नहीं चली तो सावन में 17 दिन बीतने तक वर्षा की संभावना नहीं रहती है

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