रोहित शर्मा का नया अवतार, गावस्कर ने की प्रशंसा

सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और फॉर्म की सराहना की, और कहा कि कप्तानी से मुक्त होने के बाद वह एक नए रूप में नजर आ रहे हैं।
नई दिल्ली: भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में हैं। आईपीएल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि रोहित शर्मा अब एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। चोट से उबरने के बाद रोहित ने वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 44 गेंदों में 84 रनों की तेज-तर्रार पारी खेल कर मुंबई को 229 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया। गावस्कर के अनुसार, रोहित शर्मा पर से कप्तानी का दबाव हटने के बाद, उनका पूरा ध्यान अब अपनी बल्लेबाजी पर केंद्रित हो गया है। रयान रिकलटन के साथ उनकी 143 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप ने यह साबित कर दिया है कि मुंबई इंडियंस भले ही अंक तालिका में निचले स्थान पर हो, लेकिन फिर भी यह टीम किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। गावस्कर ने रोहित शर्मा के खेल में आए बदलाव का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट और आईपीएल में कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित ने अपनी बल्लेबाजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में और घरेलू सत्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद, अब वह आईपीएल में भी उसी फॉर्म को जारी रखे हुए हैं। गावस्कर का मानना है कि रोहित अब सिर्फ तेज शुरुआत देने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पारी को गहराई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विरोधी टीमों के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित की बल्लेबाजी में अब अधिक स्थिरता और परिपक्वता दिखाई दे रही है, जो उन्हें एक और भी खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। रोहित की इस नई रणनीति से मुंबई इंडियंस को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम है। लखनऊ के खिलाफ खेल ी गई पारी में रोहित के क्लासिक शॉट्स की झलक देखने को मिली। गावस्कर ने उनकी बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके ट्रेडमार्क पुल शॉट से लेकर कवर्स के ऊपर से लगाए गए शानदार ड्राइव तक, सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में था। विशेष रूप से बाएं हाथ के स्पिनर एम.
सिद्धार्थ के खिलाफ रोहित ने जिस तरह से टर्न के विपरीत जाकर सीधे शॉट्स खेले, वह उनके बढ़ते आत्मविश्वास और एकाग्रता को दर्शाता है। गावस्कर के अनुसार, शॉर्ट गेंदों को स्टैंड्स में पहुंचाना और फुल लेंथ गेंदों को ड्राइव करना यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि रोहित अब लंबी पारी खेलने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित की यह फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। गावस्कर ने उम्मीद जताई कि रोहित इसी फॉर्म को बनाए रखेंगे और टीम को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भले ही मुंबई इंडियंस इस सीजन में संघर्ष कर रही है और केवल तीन मैच ही जीत सकी है, लेकिन रोहित की फॉर्म उन्हें एक 'पार्टी स्पॉइलर' बना सकती है। गावस्कर ने चेतावनी दी है कि मुंबई के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसे में रोहित शर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी दूसरी टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के सपनों पर पानी फेर सकती है। आम तौर पर आईपीएल सीजन में 400-500 रन बनाने वाले रोहित अगर सीजन के अंत में इसी लय में रहे, तो मुंबई इंडियंस बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगी। गावस्कर ने यह भी कहा कि रोहित की बल्लेबाजी से अन्य टीमों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया जा सकता है। रोहित की इस फॉर्म से युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की कोशिश करेंगे
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