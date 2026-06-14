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रोहित शर्मा का रन आउट: 'कोई बात नहीं' कहकर शुभमन गिल से बातचीत

क्रिकेट News

रोहित शर्मा का रन आउट: 'कोई बात नहीं' कहकर शुभमन गिल से बातचीत
रोहित शर्मा रन आउटशुभमन गिलभारत बनाम अफगानिस्तान
📆14-06-2026 04:11:00
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धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा का रन आउट हुआ, उन्होंने गिल से कहा कि कोई बात नहीं। भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली।

भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का रन आउट हुआ, जिसके बाद उन्होंने शुभमन गिल से कहा कि कोई बात नहीं। मैच में अफगानिस्तान ने 94 रन बनाए और टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 16 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 84 रन स्कोर किए। गिल और केएल राहुल की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी तेज़ शतक बनाया। यह जीत भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे ले जाती है। अगला मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का रन आउट हुआ, जिसके बाद उन्होंने शुभमन गिल से कहा कि कोई बात नहीं। मैच में अफगानिस्तान ने 94 रन बनाए और टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 16 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 84 रन स्कोर किए। गिल और केएल राहुल की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी तेज़ शतक बनाया। यह जीत भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे ले जाती है। अगला मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा

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रोहित शर्मा रन आउट शुभमन गिल भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज धर्मशाला मैच

 

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