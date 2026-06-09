लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर जांच कर रही है, जिसमें बच्चेलंदन में भारतीय मूल के दंपति और बेटे की 36वीं मंजिल से मौत।पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर मामले की जांच कर रही।लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल इसे अप्रत्याशित मौत मानकर देखा जा रहा है। यह घटना 27 मई को दक्षिण लंदन स्थित एक 46 मंजिला लग्जरी रिहायशी इमारत में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऊंचाई से लोगों के गिरने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। पैरामेडिक्स ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतकों की पहचान 47 वर्षीय राकेश पई, उनकी 46 वर्षीय पत्नी अदिति परळकर और उनके 9 वर्षीय बेटे सिड के रूप में हुई है। परिवार इमारत की 36वीं मंजिल पर रहता था। स्थानीय सांसद नील कॉयल ने कहा कि पुलिस को आशंका है कि बच्चे की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं इस त्रासदी की एक वजह हो सकती हैं। उन्होंने इसे भयानक फैसला बताया।नील कॉयल ने इमारत के निवासियों को लिखे पत्र में कहा,

लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर जांच कर रही है, जिसमें बच्चे लंदन में भारतीय मूल के दंपति और बेटे की 36वीं मंजिल से मौत । पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर मामले की जांच कर रही। लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल इसे अप्रत्याशित मौत मानकर देखा जा रहा है। यह घटना 27 मई को दक्षिण लंदन स्थित एक 46 मंजिला लग्जरी रिहायशी इमारत में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऊंचाई से लोगों के गिरने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। पैरामेडिक्स ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतकों की पहचान 47 वर्षीय राकेश पई, उनकी 46 वर्षीय पत्नी अदिति परळकर और उनके 9 वर्षीय बेटे सिड के रूप में हुई है। परिवार इमारत की 36वीं मंजिल पर रहता था। स्थानीय सांसद नील कॉयल ने कहा कि पुलिस को आशंका है कि बच्चे की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं इस त्रासदी की एक वजह हो सकती हैं। उन्होंने इसे भयानक फैसला बताया।नील कॉयल ने इमारत के निवासियों को लिखे पत्र में कहा.

लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर जांच कर रही है, जिसमें बच्चेलंदन में भारतीय मूल के दंपति और बेटे की 36वीं मंजिल से मौत।पुलिस इसे अप्रत्याशित मौत मानकर मामले की जांच कर रही।लंदन में भारतीय मूल के एक दंपति और उनके 9 वर्षीय बेटे की 36वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल इसे अप्रत्याशित मौत मानकर देखा जा रहा है। यह घटना 27 मई को दक्षिण लंदन स्थित एक 46 मंजिला लग्जरी रिहायशी इमारत में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऊंचाई से लोगों के गिरने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। पैरामेडिक्स ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतकों की पहचान 47 वर्षीय राकेश पई, उनकी 46 वर्षीय पत्नी अदिति परळकर और उनके 9 वर्षीय बेटे सिड के रूप में हुई है। परिवार इमारत की 36वीं मंजिल पर रहता था। स्थानीय सांसद नील कॉयल ने कहा कि पुलिस को आशंका है कि बच्चे की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं इस त्रासदी की एक वजह हो सकती हैं। उन्होंने इसे भयानक फैसला बताया।नील कॉयल ने इमारत के निवासियों को लिखे पत्र में कहा





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