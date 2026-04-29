लंदन में यहूदी समुदाय पर चाकू से हमला, आतंकी लिंक की जांच शुरू

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यहूदी लोगों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आतंकी लिंक की जांच शुरू कर दी है। यह घटना लंदन में यहूदी विरोधी घटनाओं की बढ़ती श्रृंखला का हिस्सा है।

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यहूदी समुदाय के लोगों पर चाकू से हमला हुआ है, जिससे पूरे देश में चिंता का माहौल फैल गया है। नॉर्थ लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में हुई इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 45 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच काउंटर टेरर यूनिट द्वारा की जा रही है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह हमला किसी आतंकी संगठन से प्रेरित हो सकता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब लंदन में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे समुदाय में भय और अ सुरक्षा की भावना बढ़ गई है। हमले की शुरुआत गोल्डर्स ग्रीन रोड पर दुकानों के बाहर हुई, जिसके बाद हमला वर ने पास की एक साइड रोड पर स्थित सिनेगॉग ( यहूदी धार्मिक स्थल) के बाहर भी हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला वर ने पुलिस कर्मियों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे टेजर गन से काबू कर लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लंदन मेयर सादिक खान ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे यहूदी समुदाय पर हमला बताया है, जो पूरे ब्रिटेन पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि यहूदी विरोधी नफरत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद, यहूदी समुदाय के अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन याकोव हागोएल ने प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और लंदन के मेयर सादिक खान से यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने यहूदी इलाकों, उपासना स्थलों और सामुदायिक संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की है। इजराइल के अलियाह मंत्री ओफिर सोफर ने भी ब्रिटेन में यहूदियों की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इजराइल यहूदियों को वहां से बसाने के लिए योजनाओं पर काम कर रहा है। हाल के हफ्तों में लंदन के यहूदी बहुल इलाकों में हमलों और आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। इन घटनाओं में हत्जोला की एम्बुलेंस को जलाना, सिनेगॉग के बाहर ज्वलनशील बोतलें फेंकना, और ईरानी मीडिया कार्यालय के पार्किंग स्थल में जलता कंटेनर फेंकना शामिल है। इन घटनाओं ने यहूदियों के बीच भय और अ सुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ रहा है, जहां ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, अमेरिका में ट्रम्प की 250वीं वर्षगांठ पर एक विशेष लिमिटेड एडिशन जारी किया गया है। भारत में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में ओले गिरे हैं और वाराणसी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा में भी गर्मी से घोड़ों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और सरकार मानसून से पहले अलर्ट पर है.

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यहूदी समुदाय के लोगों पर चाकू से हमला हुआ है, जिससे पूरे देश में चिंता का माहौल फैल गया है। नॉर्थ लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में हुई इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 45 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच काउंटर टेरर यूनिट द्वारा की जा रही है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह हमला किसी आतंकी संगठन से प्रेरित हो सकता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब लंदन में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। हमले की शुरुआत गोल्डर्स ग्रीन रोड पर दुकानों के बाहर हुई, जिसके बाद हमलावर ने पास की एक साइड रोड पर स्थित सिनेगॉग (यहूदी धार्मिक स्थल) के बाहर भी हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर ने पुलिसकर्मियों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे टेजर गन से काबू कर लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लंदन मेयर सादिक खान ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे यहूदी समुदाय पर हमला बताया है, जो पूरे ब्रिटेन पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि यहूदी विरोधी नफरत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद, यहूदी समुदाय के अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन याकोव हागोएल ने प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और लंदन के मेयर सादिक खान से यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने यहूदी इलाकों, उपासना स्थलों और सामुदायिक संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की है। इजराइल के अलियाह मंत्री ओफिर सोफर ने भी ब्रिटेन में यहूदियों की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इजराइल यहूदियों को वहां से बसाने के लिए योजनाओं पर काम कर रहा है। हाल के हफ्तों में लंदन के यहूदी बहुल इलाकों में हमलों और आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। इन घटनाओं में हत्जोला की एम्बुलेंस को जलाना, सिनेगॉग के बाहर ज्वलनशील बोतलें फेंकना, और ईरानी मीडिया कार्यालय के पार्किंग स्थल में जलता कंटेनर फेंकना शामिल है। इन घटनाओं ने यहूदियों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ रहा है, जहां ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, अमेरिका में ट्रम्प की 250वीं वर्षगांठ पर एक विशेष लिमिटेड एडिशन जारी किया गया है। भारत में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में ओले गिरे हैं और वाराणसी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा में भी गर्मी से घोड़ों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और सरकार मानसून से पहले अलर्ट पर है





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