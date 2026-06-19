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लंदन ट्रेन दुर्घटना: दो ट्रेनों के बीच टक्कर, राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस

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लंदन ट्रेन दुर्घटना: दो ट्रेनों के बीच टक्कर, राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस
लंदन ट्रेन दुर्घटनादो ट्रेनों के बीच टक्करराहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस
📆19-06-2026 19:10:00
📰Amar Ujala
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लंदन के उत्तरी हिस्से में दो ट्रेनों में भिड़ंत, राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस ब्रिटेन के बेडफोर्ड क्षेत्र में दो यात्री ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद राहत और बचाव एजेंसियों को तत्काल सक्रिय किया गया। घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग, एंबुलेंस सेवा और एयर एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने में की कोशिशें जारी हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

लंदन के उत्तरी हिस्से में दो ट्रेनों में भिड़ंत, राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस ब्रिटेन के बेडफोर्ड क्षेत्र में दो यात्री ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद राहत और बचाव एजेंसियों को तत्काल सक्रिय किया गया। घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग, एंबुलेंस सेवा और एयर एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने में की कोशिशें जारी हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ब्रिटेन के लंदन में शुक्रवार को दो ट्रेनों के बीच टक्कर की खबर सामने आई है। ब्रिटिश पुलिस ने कहा है कि वह लंदन के उत्तर में ट्रेन टक्कर की सूचना पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाओं को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों और संभावित नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ब्रिटिश पुलिस के अनुसार, लंदन के उत्तर में बेडफोर्ड क्षेत्र में दो ट्रेनों के बीच टक्कर की सूचना पर मिली थी। बेडफोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू की टीमें शाम 6:45 बजे हुई इस घटना पर कार्रवाई कर रही थीं। पुलिस ने कहा.

लंदन के उत्तरी हिस्से में दो ट्रेनों में भिड़ंत, राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस ब्रिटेन के बेडफोर्ड क्षेत्र में दो यात्री ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद राहत और बचाव एजेंसियों को तत्काल सक्रिय किया गया। घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग, एंबुलेंस सेवा और एयर एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने में की कोशिशें जारी हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ब्रिटेन के लंदन में शुक्रवार को दो ट्रेनों के बीच टक्कर की खबर सामने आई है। ब्रिटिश पुलिस ने कहा है कि वह लंदन के उत्तर में ट्रेन टक्कर की सूचना पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाओं को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों और संभावित नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ब्रिटिश पुलिस के अनुसार, लंदन के उत्तर में बेडफोर्ड क्षेत्र में दो ट्रेनों के बीच टक्कर की सूचना पर मिली थी। बेडफोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू की टीमें शाम 6:45 बजे हुई इस घटना पर कार्रवाई कर रही थीं। पुलिस ने कहा

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लंदन ट्रेन दुर्घटना दो ट्रेनों के बीच टक्कर राहत और बचाव के काम में जुटी पुलिस ब्रिटेन के बेडफोर्ड क्षेत्र

 

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