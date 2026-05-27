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लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की सुनियोजित गोलीबारी-पुलिस चौकी के नजदीक CCTV में दर्ज, बदमाशों की भाग्यशून्य भागदौड़

Crime News

लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की सुनियोजित गोलीबारी-पुलिस चौकी के नजदीक CCTV में दर्ज, बदमाशों की भाग्यशून्य भागदौड़
लखनऊ हत्यासंदीप सिंह हत्याCCTV फुटेज
📆27-05-2026 12:23:00
📰Dainik Jagran
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रायबरेली रोड के कल्ली‑पश्चिम में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को दो नकाबपोश बदमाशों ने तेज़ फायरिंग से मार डाला। घटना का वीडियो CCTV में कैद है, पुलिस ने पांच टीमें तैनात की और मोटरबाइक से भागने वाले अपराधियों के पीछे लग गई। हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जबकि रियल एस्टेट विवाद की संभावना पर जांच जारी है।

लखनऊ के रायबरेली रोड पर स्थित कल्ली‑पश्चिम में हुए दर्दनाक हत्याकांड की सच्ची तस्वीर सीसीटीवी कैमरों ने उजागर की है। यह घटना पुलिस चौकी से केवल कुछ कदमों की दूरी पर घटित हुई, जहाँ 41 वर्षीया प्रॉपर्टी व्यापारी संदीप सिंह को दो नकाबपोश बदमाश ों ने बेजोड़ हिंसा के साथ मार गिराया। संदीप सिंह, जो जौनपुर के टिकारी गाँव के रहने वाले थे, अपने परिवार‑साथी-पत्नी प्रीति, बेटी शिवि और पुत्र सार्थक-के साथ वृंदावन योजना सेक्टर‑तीन में किराये के मकान में रह रहे थे। उनके पास मोहनलालगंज में एक प्लॉटिंग साइट और कल्ली‑पश्चिम में कार्यालय भी था। बुधवार दोपहर 12:42 बजे, संदीप अपने हरदोई निवासी चालक विपिन के साथ गाड़ी से कार्यालय की दिशा में रवाना हुए। कार्यालय के सामने पहुंचते ही, जब संदीप मोबाइल पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी बिना नंबर की सफेद अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति सटीक लक्ष्यीकरण के साथ उनका पीछा करने लगे। एक यात्री हेलमेट पहने और दूसरा कपड़े से चेहरा ढका हुआ, उन्होंने बाइक को रोकते ही संदीप पर क्रमशः चार गोलियां बरसाईं-एक सिर में, एक सीने में और दो पेट में-और अंत में फिर से सिर में गोली मारी, जिससे वह झटकेदार हालत में जमीन पर गिर पड़े.

लखनऊ के रायबरेली रोड पर स्थित कल्ली‑पश्चिम में हुए दर्दनाक हत्याकांड की सच्ची तस्वीर सीसीटीवी कैमरों ने उजागर की है। यह घटना पुलिस चौकी से केवल कुछ कदमों की दूरी पर घटित हुई, जहाँ 41 वर्षीया प्रॉपर्टी व्यापारी संदीप सिंह को दो नकाबपोश बदमाशों ने बेजोड़ हिंसा के साथ मार गिराया। संदीप सिंह, जो जौनपुर के टिकारी गाँव के रहने वाले थे, अपने परिवार‑साथी-पत्नी प्रीति, बेटी शिवि और पुत्र सार्थक-के साथ वृंदावन योजना सेक्टर‑तीन में किराये के मकान में रह रहे थे। उनके पास मोहनलालगंज में एक प्लॉटिंग साइट और कल्ली‑पश्चिम में कार्यालय भी था। बुधवार दोपहर 12:42 बजे, संदीप अपने हरदोई निवासी चालक विपिन के साथ गाड़ी से कार्यालय की दिशा में रवाना हुए। कार्यालय के सामने पहुंचते ही, जब संदीप मोबाइल पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी बिना नंबर की सफेद अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति सटीक लक्ष्यीकरण के साथ उनका पीछा करने लगे। एक यात्री हेलमेट पहने और दूसरा कपड़े से चेहरा ढका हुआ, उन्होंने बाइक को रोकते ही संदीप पर क्रमशः चार गोलियां बरसाईं-एक सिर में, एक सीने में और दो पेट में-और अंत में फिर से सिर में गोली मारी, जिससे वह झटकेदार हालत में जमीन पर गिर पड़े

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लखनऊ हत्या संदीप सिंह हत्या CCTV फुटेज रियल एस्टेट विवाद नकाबपोश बदमाश

 

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