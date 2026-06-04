लखनऊ में भारत-अफगानिस्तान वनडे मैच की तैयारियां पूरी, 17 जून को इकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगामी वनडे विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। भारत ीय टीम धर्मशाला में पहला वनडे खेलने के बाद 15 जून की शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम भी उसी दिन शहर में प्रवेश करेगी। दोनों टीमें 16 जून को इकाना स्टेडियम में अभ्यास सत्र आयोजित करेंगी। स्टेडियम में पिच और आउटफील्ड को अंतिम रूप देने के लिए यूपीसीए के क्यूरेटर लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना है, जो भारत ीय परिस्थितियों में अफगानिस्तान के स्पिन आक्रमण को भी अनुकूल साबित हो सकता है। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि यह मैच लखनऊ के लिए एक बड़ा आयोजन है और एसोसिएशन हर स्तर पर उत्कृष्टता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की क्षमता लगभग 50 हजार दर्शकों की है और टिकटों की बिक्री ऑनलाइन माध्यमों से शुरू हो चुकी है। जून की भीषण गर्मी को देखते हुए दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि स्टेडियम आने वाले दर्शकों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर और बाहर कई वॉटर कूलर लगाए गए हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। पार्किंग की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है, जिससे दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। हालांकि मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन आयोजकों ने बारिश के लिए भी कवर व्यवस्था की है। इकाना स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैचों के अनुभव के साथ, यूपीसीए ने पहले भी कई सफल आयोजन किए हैं। टिकटों की कीमतों की बात करें तो यूपीसीए ने मुकाबले के टिकटों की शुरुआती कीमत 599 रुपये तय की है। वहीं प्रीमियम श्रेणी के टिकट 25 हजार रुपये तक उपलब्ध होंगे। टिकटों की कीमत मांग और उपलब्धता के अनुसार बदल सकती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्शाई जाएगी। यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर सफल अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार मौका है कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सकेंगे। अनुमान है कि मैच के दिन स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। यह मैच न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि लखनऊ शहर के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन देगा.

लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगामी वनडे विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। भारतीय टीम धर्मशाला में पहला वनडे खेलने के बाद 15 जून की शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम भी उसी दिन शहर में प्रवेश करेगी। दोनों टीमें 16 जून को इकाना स्टेडियम में अभ्यास सत्र आयोजित करेंगी। स्टेडियम में पिच और आउटफील्ड को अंतिम रूप देने के लिए यूपीसीए के क्यूरेटर लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना है, जो भारतीय परिस्थितियों में अफगानिस्तान के स्पिन आक्रमण को भी अनुकूल साबित हो सकता है। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि यह मैच लखनऊ के लिए एक बड़ा आयोजन है और एसोसिएशन हर स्तर पर उत्कृष्टता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की क्षमता लगभग 50 हजार दर्शकों की है और टिकटों की बिक्री ऑनलाइन माध्यमों से शुरू हो चुकी है। जून की भीषण गर्मी को देखते हुए दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि स्टेडियम आने वाले दर्शकों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर और बाहर कई वॉटर कूलर लगाए गए हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। पार्किंग की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है, जिससे दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। हालांकि मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन आयोजकों ने बारिश के लिए भी कवर व्यवस्था की है। इकाना स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैचों के अनुभव के साथ, यूपीसीए ने पहले भी कई सफल आयोजन किए हैं। टिकटों की कीमतों की बात करें तो यूपीसीए ने मुकाबले के टिकटों की शुरुआती कीमत 599 रुपये तय की है। वहीं प्रीमियम श्रेणी के टिकट 25 हजार रुपये तक उपलब्ध होंगे। टिकटों की कीमत मांग और उपलब्धता के अनुसार बदल सकती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्शाई जाएगी। यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर सफल अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार मौका है कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सकेंगे। अनुमान है कि मैच के दिन स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। यह मैच न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि लखनऊ शहर के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन देगा





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