लखनऊ में तेज हवा से गिरा विशाल नीम का पेड़, मोहान रोड जाम

लखनऊ के पत्थरकट्टा तिराहा पर तेज हवा और बारिश के कारण एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया, जिससे मोहान रोड जाम हो गया। एक कार, मकान और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हुए। कोई हताहत नहीं हुआ।

लखनऊ के पत्थरकट्टा तिराहा पर शनिवार सुबह तेज हवा और बारिश के कारण एक विशाल नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क और एक मकान के बाहरी हिस्से पर गिर गया। इस घटना से मोहान रोड पूरी तरह से जाम हो गया और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पेड़ गिरने से एक कार, एक मकान और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद शिव कुमार यादव 'गुड्डू' मौके पर पहुंचे और नगर निगम के उद्यान विभाग और बिजली विभाग को सूचना देकर राहत कार्य शुरू कराया। उद्यान विभाग की टीम ने पेड़ की कटाई का कार्य शुरू कर दिया, जबकि बिजली विभाग ने टूटे तारों की मरम्मत का काम शुरू किया। पार्षद ने बताया कि यह पेड़ काफी प्राचीन और विशाल था, जो तेज हवा के झोंकों से अचानक गिर गया। घटना के समय कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मोहान रोड पर यातायात पूरी तरह ठप था, लेकिन पेड़ हटाने के बाद जल्द ही यातायात सुचारु होने की उम्मीद है। इस घटना से क्षतिग्रस्त मकान के मालिक अशोक साहू ने बताया कि पेड़ गिरने से उनके मकान की दीवार को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी सुनील की ब्रेजा कार (यूपी-32 पीएफ 0711) पेड़ की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा कई सब्जी के ठेले भी टूट गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस इलाके में पुराने पेड़ों की नियमित जांच नहीं होती है, जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने नगर निगम से मांग की कि सभी पुराने और कमजोर पेड़ों की जांच कर उन्हें हटाया जाए या सुरक्षित किया जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टूटे तारों को जोड़ने का काम जारी है, और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस घटना के बाद से लखनऊ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और तेज हवा एवं बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेखौफ न हों और पेड़ों के पास खड़े न हों। इस घटना ने एक बार फिर शहर में पेड़ों के रखरखाव और मौसम की चुनौतियों के प्रति सजग रहने की जरूरत को उजागर किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही पूरे शहर में पुराने पेड़ों का सर्वे करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। फिलहाल, मोहान रोड पर यातायात बहाल कर दिया गया है और पेड़ के मलबे को हटाया जा रहा है। बिजली आपूर्ति भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्यों की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लखनऊ में इस मौसम में इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं, लेकिन इस बार नुकसान कम हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई, जिसे राहत की बात माना जा रहा है.

लखनऊ के पत्थरकट्टा तिराहा पर शनिवार सुबह तेज हवा और बारिश के कारण एक विशाल नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क और एक मकान के बाहरी हिस्से पर गिर गया। इस घटना से मोहान रोड पूरी तरह से जाम हो गया और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पेड़ गिरने से एक कार, एक मकान और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद शिव कुमार यादव 'गुड्डू' मौके पर पहुंचे और नगर निगम के उद्यान विभाग और बिजली विभाग को सूचना देकर राहत कार्य शुरू कराया। उद्यान विभाग की टीम ने पेड़ की कटाई का कार्य शुरू कर दिया, जबकि बिजली विभाग ने टूटे तारों की मरम्मत का काम शुरू किया। पार्षद ने बताया कि यह पेड़ काफी प्राचीन और विशाल था, जो तेज हवा के झोंकों से अचानक गिर गया। घटना के समय कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मोहान रोड पर यातायात पूरी तरह ठप था, लेकिन पेड़ हटाने के बाद जल्द ही यातायात सुचारु होने की उम्मीद है। इस घटना से क्षतिग्रस्त मकान के मालिक अशोक साहू ने बताया कि पेड़ गिरने से उनके मकान की दीवार को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी सुनील की ब्रेजा कार (यूपी-32 पीएफ 0711) पेड़ की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा कई सब्जी के ठेले भी टूट गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस इलाके में पुराने पेड़ों की नियमित जांच नहीं होती है, जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने नगर निगम से मांग की कि सभी पुराने और कमजोर पेड़ों की जांच कर उन्हें हटाया जाए या सुरक्षित किया जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टूटे तारों को जोड़ने का काम जारी है, और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस घटना के बाद से लखनऊ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और तेज हवा एवं बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेखौफ न हों और पेड़ों के पास खड़े न हों। इस घटना ने एक बार फिर शहर में पेड़ों के रखरखाव और मौसम की चुनौतियों के प्रति सजग रहने की जरूरत को उजागर किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही पूरे शहर में पुराने पेड़ों का सर्वे करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। फिलहाल, मोहान रोड पर यातायात बहाल कर दिया गया है और पेड़ के मलबे को हटाया जा रहा है। बिजली आपूर्ति भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्यों की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लखनऊ में इस मौसम में इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं, लेकिन इस बार नुकसान कम हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई, जिसे राहत की बात माना जा रहा है





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लखनऊ तेज हवा पेड़ गिरना यातायात जाम बिजली आपूर्ति बाधित

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