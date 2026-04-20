लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में बीजेपी की पदयात्रा, हजरतगंज में बदला गया ट्रैफिक रूट

नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को लेकर लखनऊ में बीजेपी की महिला पदयात्रा के चलते हजरतगंज इलाके में यातायात व्यवस्था में भारी बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने आम जनता के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।

लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 21 अप्रैल को एक विशाल जन आक्रोश महिला पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता विपक्ष पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट करेंगे। राजधानी के हृदय स्थल विधान भवन के सामने आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के हुजूम को नियंत्रित करने के लिए यातायात व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किए गए हैं ताकि आम

जनमानस को कम से कम असुविधा हो। हजरतगंज और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो वे मंगलवार को हजरतगंज की ओर जाने से बचें, क्योंकि ट्रैफिक जाम की संभावना बनी रहेगी। कई प्रमुख स्कूलों ने सुरक्षा और आवागमन की दिक्कतों के मद्देनजर छुट्टी घोषित कर दी है, जबकि अन्य शिक्षण संस्थानों ने अपनी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यातायात विभाग की डीसीपी रवीना त्यागी ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन व्यवस्था मंगलवार सुबह छह बजे से प्रभावी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या ट्रैफिक जाम से जुड़ी समस्या होने पर नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं। डायवर्जन के तहत लालबत्ती चौराहा से 1090 चौराहा, समतामूलक, पॉलिटेक्निक और सुभाष चौराहा की तरफ जाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। ये वाहन वैकल्पिक मार्गों जैसे शहीद पथ, कैंट क्षेत्र, केकेसी तिराहा और बर्लिंगटन चौराहा होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डीएसओ चौराहा और रॉयल होटल की तरफ से आने वाले वाहन भी विधानसभा मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे, उन्हें महाराणा प्रताप चौराहा या सिसेंडी तिराहा से यू-टर्न लेने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन जैसे रोडवेज और सिटी बसों के संचालन के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संकल्प वाटिका और महानगर की ओर से आने वाली बसें सीधे हजरतगंज या विधानसभा के सामने से नहीं गुजर सकेंगी। इन बसों को सुशीला स्मुतिका ग्रीन कॉरिडोर और डालीगंज चौराहा होते हुए डायवर्ट किया गया है। इसी तरह, गोमतीनगर से आने वाले वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते से निकाला जाएगा ताकि हजरतगंज के मुख्य बाजार में भीड़ न बढ़े। तेलीबाग, बंगलाबाजार और कानपुर रोड से आने वाले यातायात को भी कटाईपुल और दिलकुशा मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस व्यापक बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान शहर की गतिशीलता को बनाए रखना है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लखनऊ ट्रैफिक डायवर्जन नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी जन आक्रोश यात्रा हजरतगंज ट्रैफिक अपडेट लखनऊ समाचार

United States Latest News, United States Headlines