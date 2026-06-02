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लखनऊ के जानकीपुरम में 15 साली मानसिक रूप से असमर्थ किशोरी के साथ गैंगरेप, मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को गिरफ्तार

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लखनऊ के जानकीपुरम में 15 साली मानसिक रूप से असमर्थ किशोरी के साथ गैंगरेप, मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को गिरफ्तार
लखनऊगैंगरेपमानसिक अस्वस्थता
📆02-06-2026 20:52:00
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लखनऊ के जानकीपुरम में 15 वर्षीया मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका के साथ संगठित यौन शोषण की घिनौनी घटना सामने आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को गिरफ्तार किया, अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण चल रहा है।

लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में एक अत्यंत चौंकाने वाली और संवेदनशील घटना उजागर हुई है, जहाँ 15 वर्षीया नाबालिग लड़कियों के साथ संगठित यौन शोषण किया गया। पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिससे उसकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सावधानी आवश्यक बनती है। स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की, मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को 24 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया और अन्य संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। पीड़िता के स्वास्थ्य की पुष्टि के लिये मेडिकल परीक्षण कराए जा रहे हैं, तथा मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए सख़्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच के प्रारम्भिक चरणों में पता चला कि अपराध का स्थल जानकीपुरम थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक खाली मकान था, जहाँ आरोपी ने पीड़िता को अकेले लुभाकर, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपियों ने इस क़ाबिल-ए-परिहार अपराध को अंजाम देने के लिये कई क़दम उठाए, जिसमें पीड़िता की मौनता को तोड़ने के लिए भ्रामक वादों का सहारा लेना शामिल था। इस घिनौने कृत्य की सूचना मिलने पर पीड़िता की मां ने हिम्मत नहीं हारी, सीधे थाने पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई और कानूनी प्रक्रिया को तेज करने की मांग की। माँ की यह साहसी कदम पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर गया, जिससे मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और अन्य संभावित सहकारी तत्वों को भी धारा 376 ( गैंगरेप ) और अन्य प्रासंगिक धारा के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस के प्रवक्ताओं ने बताया कि जांच के अंतर्गत कई संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में है। इस बीच, पीड़िता को मनोवैज्ञानिक सहायता और शारीरिक उपचार प्रदान करने के लिये मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, ताकि उसे इस अघोर आघात से उबरने में मदद मिल सके। स्थानीय सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने भी इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, साथ ही पीड़िता के इलाज और सुरक्षा के लिए समुचित उपाय अपनाने की माँग की है। इस त्रासदी ने समाज में बच्चों के संवेदनशील अधिकारों की सुरक्षा के लिये सख़्त कानूनों और जागरूकता की आवश्यकता को दोबारा उजागर किया है.

लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में एक अत्यंत चौंकाने वाली और संवेदनशील घटना उजागर हुई है, जहाँ 15 वर्षीया नाबालिग लड़कियों के साथ संगठित यौन शोषण किया गया। पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिससे उसकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सावधानी आवश्यक बनती है। स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की, मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को 24 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया और अन्य संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। पीड़िता के स्वास्थ्य की पुष्टि के लिये मेडिकल परीक्षण कराए जा रहे हैं, तथा मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए सख़्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच के प्रारम्भिक चरणों में पता चला कि अपराध का स्थल जानकीपुरम थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक खाली मकान था, जहाँ आरोपी ने पीड़िता को अकेले लुभाकर, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपियों ने इस क़ाबिल-ए-परिहार अपराध को अंजाम देने के लिये कई क़दम उठाए, जिसमें पीड़िता की मौनता को तोड़ने के लिए भ्रामक वादों का सहारा लेना शामिल था। इस घिनौने कृत्य की सूचना मिलने पर पीड़िता की मां ने हिम्मत नहीं हारी, सीधे थाने पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई और कानूनी प्रक्रिया को तेज करने की मांग की। माँ की यह साहसी कदम पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर गया, जिससे मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और अन्य संभावित सहकारी तत्वों को भी धारा 376 (गैंगरेप) और अन्य प्रासंगिक धारा के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस के प्रवक्ताओं ने बताया कि जांच के अंतर्गत कई संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में है। इस बीच, पीड़िता को मनोवैज्ञानिक सहायता और शारीरिक उपचार प्रदान करने के लिये मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, ताकि उसे इस अघोर आघात से उबरने में मदद मिल सके। स्थानीय सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने भी इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, साथ ही पीड़िता के इलाज और सुरक्षा के लिए समुचित उपाय अपनाने की माँग की है। इस त्रासदी ने समाज में बच्चों के संवेदनशील अधिकारों की सुरक्षा के लिये सख़्त कानूनों और जागरूकता की आवश्यकता को दोबारा उजागर किया है

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लखनऊ गैंगरेप मानसिक अस्वस्थता दिनेश कश्यप पुलिस कार्रवाई

 

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