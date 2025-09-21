लखनऊ में मौसम साफ, तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी का दौर जारी

लखनऊ में मौसम साफ है और तेज धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मानसून की सक्रियता अब खत्म हो रही है और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। 1 जून से अब तक कम बारिश हुई है।

लखनऊ में आज सुबह से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। आसमान में चटक धूप खिली हुई है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है। सुबह के समय में हल्की ठंडी हवा चलने से लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान आज 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 0.

4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 93 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 71 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि मानसून की सक्रियता अब लगभग खत्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बहुत कम है, और अब धूप-छांव का मौसम बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है।\लखनऊ में 1 जून से लेकर अब तक बारिश की स्थिति पर नज़र डालें तो, इस साल 1 प्रतिशत कम बारिश हुई है। सामान्य बारिश का औसत 630 मिलीमीटर होता है, लेकिन इस साल अब तक कुल 621 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। सितंबर महीने में भी बारिश सामान्य से कम हुई है। सितंबर में सामान्य बारिश का औसत 125.1 मिलीमीटर होता है, जबकि इस महीने कुल 118.5 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि बारिश की कमी के कारण तापमान में वृद्धि हुई है और उमस का स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा। इस बदलते मौसम के कारण, लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने, और धूप में निकलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और किसी भी बदलाव पर तुरंत जानकारी दी जाएगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम संबंधी अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।\इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम की स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी है। खबर है कि 24 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है, हालांकि लखनऊ में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। छिंदवाड़ा में अब तक 38.6 इंच बारिश हुई है, जो औसत से कम है। इस क्षेत्र में भी सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। इसी तरह, गरियाबंद में आंधी-तूफान की स्थिति देखी गई, जिससे जान बचाने के लिए पुलिस को भागना पड़ा। यह बदलते मौसम का ही प्रभाव है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग लोगों को सलाह देता है कि वे खराब मौसम की स्थिति में सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में हो रहे इन बदलावों पर ध्यान देना और उनके अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय मौसम की भविष्यवाणियां बदल सकती हैं, इसलिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, मौसम विभाग लोगों को सतर्क रहने और गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह देता है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

लखनऊ मौसम गर्मी धूप बारिश

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 34 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ .!ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ 34 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 34 ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು.

और पढो »

Good News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, तय सैलरी में 34 प्रतिशत तक उछाल संभव8th Pay Commission Update, Salary Hike Up to 34% Expected, Good News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, तय सैलरी में 34 प्रतिशत तक उछाल संभव, यूटिलिटीज

और पढो »

Boat Tragedy: প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আচমকাই উল্টে গেল পর্যটকবোঝাই বোট, সলিল সমাধি ৩৪ জনের, নিখোঁজ বহু...Tourist boad capsized in Vietnam during thunder storn at least 34 dead

और पढो »

पीएम मोदी के 'मन की बात' से मालामाल हुई सरकार, केंद्रीय मंत्री ने बताया कितनी हुई कमाईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सरकार को अब तक 34.

और पढो »

उत्तराखंड: पैसानी गांव में 34 साल बाद आई आपदा, ग्रामीणों ने की विस्थापन की मांगउत्तराखंड: पैसानी गांव में 34 साल बाद आई आपदा, ग्रामीणों ने की विस्थापन की मांग

और पढो »

चीन के 34 प्रकृति रिजर्व विश्व जैवमंडल रिजर्व बन गए हैंचीन के 34 प्रकृति रिजर्व विश्व जैवमंडल रिजर्व बन गए हैं

और पढो »