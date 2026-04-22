लखनऊ को घरेलू मैदान पर सातवीं हार, राजस्थान ने लगाई छलांग

आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा है, जो आईपीएल इतिहास में एक दुखद रिकॉर्ड है। इस हार के साथ, लखनऊ की टीम डेक्कन चार्जर्स और पुणे वॉरियर्स के साथ बराबरी पर आ गई है, जिन्होंने क्रमशः हैदराबाद और पुणे में लगातार सात मैच गंवाए थे। दिल्ली कैपिटल्स इस मामले में शीर्ष पर है, जिन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2013-15 के बीच लगातार नौ मुकाबले गंवाए थे। यह हार लखनऊ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे अब अंक तालिका में नौवें स्थान पर आ गए हैं और उनका नेट रन रेट -1.

277 हो गया है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। राजस्थान ने सात में से पांच मैच जीते हैं और उनके खाते में 10 अंक हैं, साथ ही उनका नेट रन रेट +0.790 है। इस जीत के साथ, राजस्थान ने प्लेऑफ की अपनी संभावनाओं को मजबूत कर लिया है। पंजाब किंग्स अभी भी टूर्नामेंट में अजेय है और अंक तालिका में शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आठ-आठ अंकों के साथ क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। आईपीएल 2024 का अंक तालिका काफी रोमांचक है, जिसमें कई टीमें प्लेऑफ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। लखनऊ की बल्लेबाजी इस मैच में फिर से निराश करने वाली रही। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत खराब रही, और टीम ने महज 11 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए। आयुष बडोनी, कप्तान ऋषभ पंत और एडेन मार्करम खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने चौथे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की, लेकिन पूरन 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मार्श ने हिम्मत सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जोड़कर टीम को 91 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन मार्श 55 रन बनाकर आउट हो गए। तीन बल्लेबाजों के अलावा, कोई अन्य खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट लिए, जबकि नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा को दो-दो विकेट मिले। राजस्थान की गेंदबाजी ने लखनऊ के बल्लेबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। इससे पहले, राजस्थान को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन शमी ने जल्दी विकेट लेकर उन्हें दबाव में ला दिया। कप्तान रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर ने टीम को संभाला, जबकि रवींद्र जडेजा ने शानदार नाबाद 43 रन बनाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया





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