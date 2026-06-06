लखनऊ व्यापार मंडल चुनाव: दलीय सीमाओं को पार कर एक-दूसरे का समर्थन कर रहे नेता

लखनऊ व्यापार मंडल के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता दलीय निष्ठाओं को दरकिनार कर एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। 22वां चुनाव शनिवार को होने वाला है जिसमें 1200 व्यापारी भाग लेंगे। सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस और आप सभी से जुड़े नेता इस मंडल में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

लखनऊ व्यापार मंडल के चुनाव में विभिन्न राजनीति क दलों के नेता अपनी दलीय निष्ठाओं को दरकिनार कर एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। यह एहसास दिलाता है कि व्यापारी समुदाय में दलीय आस्थाएं टूट चुकी हैं। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने वाले नेता अब एक-दूसरे के साथ गलबहियां करते जा रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा से जुड़े नेता हों या सपा की साइकिल पर सवार, सभी दलीय सीमाओं को पार कर व्यापार मंडल चुनाव में एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इस पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र कहते हैं कि संगठन में सभी दलों के लोग हैं जिनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन जब व्यापार और व्यापारी की बात होती है तो सभी एक हो जाते हैं। लखनऊ व्यापार मंडल का 22वाँ चुनाव शनिवार को होने वाला है जिसमें 1200 व्यापारी भाग लेंगे। लखनऊ के तीन सौ प्रमुख बाजारों का प्रतिनिधित्व यह मंडल करता है, इसलिए चुनाव ों में राजनीति क दलों की भी रुचि रहती है। हालाँकि चुनाव में राजनीति क दलों का सीधा दखल नहीं होता, लेकिन व्यापारी नेताओं को बड़े नेताओं का आर्शीवाद लेने की जोरदार होड़ रहती है। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसका असर प्रत्याशियों के रूप में दिख रहा है। वर्तमान अध्यक्ष और वरिष्ठ महामंत्री पद के लिए चुनाव होने की संभावना कम है क्योंकि मौजूदा पदाधिकारी दोनों ही विदेशी हैं। इसलिए उनका पुन:चुनना ही तय है। सपा से जुड़े पवन मनोचा वर्तमान में लखनऊ व्यापार मंडल में वरिष्ठ महामंत्री हैं और इसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पवन कैंट विधानसभा चुनाव से विधायकी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा से चौक से पार्षद अनुराग मिश्रा व्यापार मंडल में वरिष्ठ महामंत्री पद के लिए किस्मत अजमा रहे हैं। अमरनाथ मिश्र अध्यaksan मंडल के अध्यक्ष हैं जबकि सपा से जुड़े पवन मनोचा वरिष्ठ महामंत्री हैं। कुल 1200 सक्रिय सदस्य, जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, इस चुनाव में भाग लेंगे। कुछ प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशी हैं ह/she: महामंत्री : अनुराग मिश्र, जितेंद्र चौहान और उमेश शर्मा; उपाध्यक्ष : रवीन्द्र यादव । भाजपा में कई पदों पर रह चुके और वर्तमान में सक्रिय सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, पांडेयगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और अब चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव के भाई रवीन्द्र यादव भूतनाथ बाजार के अरविन्द पाठक भी सपा से जुड़े हैं। रवीन्द्र यादव चिनहट लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और अब लखनऊ व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष पद पर ताकत दिखा रहे हैं। पुराने कांग्रेस ी रमेश मिश्र जनपथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और इस बार चुनाव ों में सक्रिय दिख रहे हैं। ब सपा से बबलू हासिब आलमबाग व्यापार मंडल से वरिष्ठ महामंत्री हैं और नाजमी बुलाकी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में दोनों ही ब सपा से जुड़े पदाधिकारी लखनऊ व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े ललित तिवारी जानकीपुरम लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार हैं। यह चुनाव यूपी में छह IPS अधिकारियों का तबादला भी दिलचस्पी से देख रहा है, जिसमें देवीपाटन और कानपुर रेंज में नए DIG और अपर पुलिस आयुक्त आगरा के रूप में सचिन्द्र पटेल शामिल हैं.

लखनऊ व्यापार मंडल के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी दलीय निष्ठाओं को दरकिनार कर एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। यह एहसास दिलाता है कि व्यापारी समुदाय में दलीय आस्थाएं टूट चुकी हैं। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने वाले नेता अब एक-दूसरे के साथ गलबहियां करते जा रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा से जुड़े नेता हों या सपा की साइकिल पर सवार, सभी दलीय सीमाओं को पार कर व्यापार मंडल चुनाव में एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इस पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र कहते हैं कि संगठन में सभी दलों के लोग हैं जिनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन जब व्यापार और व्यापारी की बात होती है तो सभी एक हो जाते हैं। लखनऊ व्यापार मंडल का 22वाँ चुनाव शनिवार को होने वाला है जिसमें 1200 व्यापारी भाग लेंगे। लखनऊ के तीन सौ प्रमुख बाजारों का प्रतिनिधित्व यह मंडल करता है, इसलिए चुनावों में राजनीतिक दलों की भी रुचि रहती है। हालाँकि चुनाव में राजनीतिक दलों का सीधा दखल नहीं होता, लेकिन व्यापारी नेताओं को बड़े नेताओं का आर्शीवाद लेने की जोरदार होड़ रहती है। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसका असर प्रत्याशियों के रूप में दिख रहा है। वर्तमान अध्यक्ष और वरिष्ठ महामंत्री पद के लिए चुनाव होने की संभावना कम है क्योंकि मौजूदा पदाधिकारी दोनों ही विदेशी हैं। इसलिए उनका पुन:चुनना ही तय है। सपा से जुड़े पवन मनोचा वर्तमान में लखनऊ व्यापार मंडल में वरिष्ठ महामंत्री हैं और इसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पवन कैंट विधानसभा चुनाव से विधायकी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा से चौक से पार्षद अनुराग मिश्रा व्यापार मंडल में वरिष्ठ महामंत्री पद के लिए किस्मत अजमा रहे हैं। अमरनाथ मिश्र अध्यaksan मंडल के अध्यक्ष हैं जबकि सपा से जुड़े पवन मनोचा वरिष्ठ महामंत्री हैं। कुल 1200 सक्रिय सदस्य, जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, इस चुनाव में भाग लेंगे। कुछ प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशी हैं ह/she: महामंत्री : अनुराग मिश्र, जितेंद्र चौहान और उमेश शर्मा; उपाध्यक्ष : रवीन्द्र यादव। भाजपा में कई पदों पर रह चुके और वर्तमान में सक्रिय सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, पांडेयगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और अब चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव के भाई रवीन्द्र यादव भूतनाथ बाजार के अरविन्द पाठक भी सपा से जुड़े हैं। रवीन्द्र यादव चिनहट लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और अब लखनऊ व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष पद पर ताकत दिखा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी रमेश मिश्र जनपथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और इस बार चुनावों में सक्रिय दिख रहे हैं। बसपा से बबलू हासिब आलमबाग व्यापार मंडल से वरिष्ठ महामंत्री हैं और नाजमी बुलाकी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में दोनों ही बसपा से जुड़े पदाधिकारी लखनऊ व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े ललित तिवारी जानकीपुरम लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार हैं। यह चुनाव यूपी में छह IPS अधिकारियों का तबादला भी दिलचस्पी से देख रहा है, जिसमें देवीपाटन और कानपुर रेंज में नए DIG और अपर पुलिस आयुक्त आगरा के रूप में सचिन्द्र पटेल शामिल हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लखनऊ व्यापार मंडल चुनाव राजनीति भाजपा सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी अमरनाथ मिश्र पवन मनोचा अनुराग मिश्रा रवीन्द्र यादव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viral Samosa in Bardhaman: সিঙাড়াপ্রেমীদের রসনা তৃপ্তিতেই রোদ্দুর বর্ধমানের চাতরের অমলকান্তি...Bardhaman Chatar viral singara by Amalkanti everyday sold over 1200 Samosa

Read more »

पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूजलवायु की हाफ मैराथन में दौड़े 1200 रनर, दिया यह संदेशBhujalvayu Draws Over 1200 Runners to Champion 'Recycle the Cycle' Initiative, पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूजलवायु की हाफ मैराथन में दौड़े 1200 रनर, दिया यह संदेश

Read more »

इन 3 स्टेट में बुलेट की स्पीड से फैल रहा कोरोना, जान गंवा रहे लोग, इन चीजों को न करें नजरअंदाज22 मई के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में 1200% की बढ़ोतरी हुई है. वर्तमान में देश में 3,395 एक्टिव मामले हैं. बता दें पिछले सिर्फ 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 685 नए मामले और 4 मौत रिकॉर्ड किया गया है.

Read more »

यूपी में लाभार्थियों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, 22 आंगनबाड़ी केंद्रों को तीन माह का स्टॉक किया गया आवंटितछितौनी नगर पंचायत के 22 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1200 से अधिक लाभार्थियों को जुलाई से सितंबर तक का फोर्टिफाइड चावल जल्द ही मिलेगा। बाल विकास परियोजना विभाग ने 51.

Read more »

गंगा से जुड़ेगा रोजगार और सफर; पटना में 1200 करोड़ की वाटर मेट्रो, 243 करोड़ से बनेगा शिप रिपेयर‍िंग सेंटरराजधानी पटना में 1200 करोड़ रुपये की लागत से वाटर मेट्रो परियोजना और 243.

Read more »

यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, सरकार ने जमीन खरीद के लिए जारी किए 1200 करोड़ रुपयेGanga Link Expressway 1200 Crore Released: गंगा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन की खरीद की जाएगी।

Read more »