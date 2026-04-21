लखनऊ की सड़कों पर योगी का शक्ति प्रदर्शन: नारी शक्ति वंदन विधेयक के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक विशाल जन आक्रोश पदयात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों को घेरने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को 2027 के चुनावों तक ले जाने की भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर मंगलवार का दृश्य अत्यंत विस्मयकारी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नौ साल के कार्यकाल में पहली बार एक ऐसी पदयात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के नेता और हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल थीं। पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई यह पदयात्रा सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा के समक्ष लोकभवन तक पहुंची।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों, विशेषकर सपा और कांग्रेस के रुख के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना था। भीषण गर्मी और 35 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा इसे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में देख रही है।

भाजपा ने इस विरोध प्रदर्शन को पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति की काट के रूप में पेश करने का एक लिटमस टेस्ट माना है। पदयात्रा में भगवा साफा पहने मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की उपस्थिति ने एकजुटता का परिचय दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस यात्रा में पार्टी के आधिकारिक झंडों या कमल के निशान के बजाय तिरंगे का प्रयोग किया गया, ताकि इसे एक राष्ट्रीय और जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।

वैन से गूंजते नारे जैसे नारी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस और सपा जिम्मेदार, विपक्षी खेमे में भाजपा की आक्रामक रणनीति को स्पष्ट दर्शा रहे थे। लोकभवन के सामने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों ने नारी शक्ति की भावनाओं को आहत किया है और उनके स्वालंबन की राह में रोड़े अटकाए हैं।

योगी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, जबकि विपक्ष ने अपने पुराने पापों को फिर से दोहराया है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह द्वारा तैयार की गई इस कार्ययोजना का उद्देश्य स्पष्ट है कि अब इस संदेश को केवल लखनऊ तक सीमित न रखकर प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव तक पहुंचाया जाए।

इस यात्रा में मंत्री ओमप्रकाश राजभर, आशीष पटेल, महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। भाजपा का यह प्रयास आने वाले समय में विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि महिला सुरक्षा और सम्मान का यह मुद्दा अब सीधे जनता से जुड़ गया है। यह यात्रा केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा आगामी चुनावों के लिए बुने गए नए नैरेटिव की एक मजबूत नींव भी मानी जा रही है, जो नारी शक्ति को केंद्र में रखकर रची गई है।





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