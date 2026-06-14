लखनऊ प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड: अंबेडकरनगर के शूटरों और सरगना पर एक-एक लाख का इनाम घोषित

लखनऊ में प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने अंबेडकरनगर के दो शूटरों और उनके सरगना की पहचान कर ली है। सभी तीन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि शूटरों का पता लगाने के बाद भी 17 दिन बीत जाने के बावजूद पीजीआइ पुलिस और एसटीएफ उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों शूटर पेशेवर अपराधी हैं और हत्या के बाद से मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे सर्विलांस टीम उनके बारे में ठोस सुराग नहीं जुटा पा रही। सीसी फुटेज में दो हमलावर दिखाई दिए लेकिन साजिश में तीन लोगों की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने साजिशकर्ता दिनेश यादव और उसके चालक मुकर्रबीन उर्फ मुबीन को जेल भेज दिया है। संदीप सिंह को 27 मई को लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम क्षेत्र में अपनी कार से कार्यालय पहुंचते समय बाइक से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दिया था। पुलिस आयुक्त ने शूटरों और सरगना पर इनाम घोषित किया है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया है।

लखनऊ में प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्याकांड में पुलिस ने अंबेडकरनगर के दो शूटरों और उनके सरगना की पहचान कर ली है। इस मामले में पुलिस आयुक्त ने दोनों शूटरों और उनके सरगना पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। हालांकि, शूटरों का पता चलने के बाद भी घटना के 17 दिन बाद भी पीजीआइ पुलिस और एसटीएफ उन तक नहीं पहुंच सकी है। जांच में सामने आया है कि दोनों शूटर पेशेवर अपराधी हैं और घटना को अंजाम देने के बाद से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस की सर्विलांस टीम भी उनके बारे में ठोस सुराग नहीं जुटा पा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीसी फुटेज में दो हमलावर दिखाई दिए थे, लेकिन साजिश में तीन लोगों की भूमिका सामने आई है। तीनों अंबेडकरनगर के एक संगठित गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस मामले में पीजीआई पुलिस हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिनेश यादव और उसके चालक मुकर्रबीन उर्फ मुबीन को जेल भेज चुकी है। दिनेश यादव खुद को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता था। पुलिस ने दिनेश की चार लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया था। रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम में बीती 27 मई की दोपहर जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के टिकारी गांव निवासी 41 वर्षीय प्रापर्टी कारोबारी संदीप सिंह अपनी कार से कार्यालय पहुंचे थे। वह कार्यालय के अंदर जाने ही वाले थे कि अपाचे बाइक से आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। पूरी वारदात महज सात सेकेंड में अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल संदीप की मौके पर ही मौत हो गई था। मामले में साजिशकर्ता दिनेश यादव और उसके चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पीजीआइ इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह का कहना है कि शूटरों की तलाश में टीम लगी हुई है और जल्द ही उनको दबोचा जाएगा। मामले में अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। (नोट: यह समाचार के पाठ्यांकन पर आधारित है। किसी भी तरह की नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय प्रमुख सूत्रों की जांच करें।.

लखनऊ में प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्याकांड में पुलिस ने अंबेडकरनगर के दो शूटरों और उनके सरगना की पहचान कर ली है। इस मामले में पुलिस आयुक्त ने दोनों शूटरों और उनके सरगना पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। हालांकि, शूटरों का पता चलने के बाद भी घटना के 17 दिन बाद भी पीजीआइ पुलिस और एसटीएफ उन तक नहीं पहुंच सकी है। जांच में सामने आया है कि दोनों शूटर पेशेवर अपराधी हैं और घटना को अंजाम देने के बाद से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस की सर्विलांस टीम भी उनके बारे में ठोस सुराग नहीं जुटा पा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीसी फुटेज में दो हमलावर दिखाई दिए थे, लेकिन साजिश में तीन लोगों की भूमिका सामने आई है। तीनों अंबेडकरनगर के एक संगठित गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस मामले में पीजीआई पुलिस हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिनेश यादव और उसके चालक मुकर्रबीन उर्फ मुबीन को जेल भेज चुकी है। दिनेश यादव खुद को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता था। पुलिस ने दिनेश की चार लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया था। रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम में बीती 27 मई की दोपहर जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के टिकारी गांव निवासी 41 वर्षीय प्रापर्टी कारोबारी संदीप सिंह अपनी कार से कार्यालय पहुंचे थे। वह कार्यालय के अंदर जाने ही वाले थे कि अपाचे बाइक से आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। पूरी वारदात महज सात सेकेंड में अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल संदीप की मौके पर ही मौत हो गई था। मामले में साजिशकर्ता दिनेश यादव और उसके चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पीजीआइ इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह का कहना है कि शूटरों की तलाश में टीम लगी हुई है और जल्द ही उनको दबोचा जाएगा। मामले में अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। (नोट: यह समाचार के पाठ्यांकन पर आधारित है। किसी भी तरह की नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय प्रमुख सूत्रों की जांच करें।





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