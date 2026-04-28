लखनऊ में आग लगने की घटना: एसएचओ अखिलेश मिश्रा ने वीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला की जान बचाई

लखनऊ के महानगर इलाके में एक मकान में शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना में, एसएचओ अखिलेश मिश्रा ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए वीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन घर का सारा सामान जलकर राख हो गया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रभुत्व है और लोग आग-लगन की चिंता में हैं। इस बीच, लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित एक मकान में शार्ट सर्किट से एसी में आग लग गई। आग लगते ही घर के भीतर मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन वीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला अंदर ही लपटों में फंस गई। महानगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अखिलेश मिश्रा ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचा ली और उसे सुरक्षित जलते मकान से बाहर ले आए। इस बहादुरी के कार्य ने इलाके के लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने एसएचओ की जमकर तारीफ की। आग लगने की यह घटना फैजाबाद रोड पर आईटी मेट्रो स्टेशन के पास हुई। यहां एक रिहायशी इमारत में आग लगने से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में लगी जहां शार्ट सर्किट के चलते एसी फट गया था। एसएचओ ने दिखाई बहादुरी । फायर ब्रिगेड ने तत्काल दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी। महानगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अखिलेश मिश्रा भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए। सविता नामक बुजुर्ग महिला जो वीलचेयर पर रहती थीं, वह घर में ही फंस गई। घरवाले उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगाने लगे। सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए एसएचओ घर के अंदर घुस गए और घने धुंए और तेजी से फैलते आग की लपटों के बीच महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। फैजाबाद रोड पर स्थित यह घर घनश्याम दास अग्रवाल का है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने से घर के सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। खबर लगते ही घनश्याम दास परिवार के साथ बाहर निकले और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थीं। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित किया कि समय पर पहुंची मदद और बहादुरी से बड़ी हानि से बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद फायर सेफ्टी के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस घटना के बाद, प्रशासन ने सभी नागरिकों को इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और आग से सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक होने का परामर्श दिया है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोग को नियमित रूप से अपने घरों में आग से सुरक्षा के उपकरणों की जांच करवाने चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित किया कि समय पर पहुंची मदद और बहादुरी से बड़ी हानि से बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद फायर सेफ्टी के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस घटना के बाद, प्रशासन ने सभी नागरिकों को इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और आग से सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक होने का परामर्श दिया है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोग को नियमित रूप से अपने घरों में आग से सुरक्षा के उपकरणों की जांच करवाने चाहिए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रभुत्व है और लोग आग-लगन की चिंता में हैं। इस बीच, लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित एक मकान में शार्ट सर्किट से एसी में आग लग गई। आग लगते ही घर के भीतर मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन वीलचेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला अंदर ही लपटों में फंस गई। महानगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अखिलेश मिश्रा ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचा ली और उसे सुरक्षित जलते मकान से बाहर ले आए। इस बहादुरी के कार्य ने इलाके के लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने एसएचओ की जमकर तारीफ की। आग लगने की यह घटना फैजाबाद रोड पर आईटी मेट्रो स्टेशन के पास हुई। यहां एक रिहायशी इमारत में आग लगने से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में लगी जहां शार्ट सर्किट के चलते एसी फट गया था। एसएचओ ने दिखाई बहादुरी। फायर ब्रिगेड ने तत्काल दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी। महानगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अखिलेश मिश्रा भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए। सविता नामक बुजुर्ग महिला जो वीलचेयर पर रहती थीं, वह घर में ही फंस गई। घरवाले उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगाने लगे। सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए एसएचओ घर के अंदर घुस गए और घने धुंए और तेजी से फैलते आग की लपटों के बीच महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। फैजाबाद रोड पर स्थित यह घर घनश्याम दास अग्रवाल का है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने से घर के सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। खबर लगते ही घनश्याम दास परिवार के साथ बाहर निकले और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थीं। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित किया कि समय पर पहुंची मदद और बहादुरी से बड़ी हानि से बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद फायर सेफ्टी के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस घटना के बाद, प्रशासन ने सभी नागरिकों को इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और आग से सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक होने का परामर्श दिया है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोग को नियमित रूप से अपने घरों में आग से सुरक्षा के उपकरणों की जांच करवाने चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित किया कि समय पर पहुंची मदद और बहादुरी से बड़ी हानि से बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद फायर सेफ्टी के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस घटना के बाद, प्रशासन ने सभी नागरिकों को इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और आग से सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक होने का परामर्श दिया है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोग को नियमित रूप से अपने घरों में आग से सुरक्षा के उपकरणों की जांच करवाने चाहिए





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