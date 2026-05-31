लखनऊ के बचपन डे-केयर सेंटर में गेट गिरने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत

लखनऊ के निशातगंज स्थित बचपन डे-केयर सेंटर का जर्जर गेट गिरने से आठ वर्षीय बच्चे शिवा कश्यप की मौत हो गई। परिजनों ने संचालकों की लापरवाही और गेट के खराब होने का आरोप लगाया है।

लखनऊ के निशातगंज स्थित बचपन डे-केयर सेंटर का जर्जर गेट गिरने से आठ वर्षीय बच्चे शिवा कश्यप की मौत हो गई। परिजनों ने संचालकों की लापरवाही और गेट के खराब होने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और पुलिस ने परिवारजन को समझाकर शांत करवाया। शव को कब्जे में लिया गया है और प्रशासन ने आर्थिक सहायता करने की मदद का आश्वासन देते हुए जांच की मांग की है। शिवा कश्यप गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर लखनऊ आया था। नानी बचपन डे-केयर के पास सरकारी क्वार्टर में रहती है। परिवारजन ने बताया कि वह चार दिन पहले अपनी मां के साथ यहां पहुंचा था। शनिवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह बचपन डे-केयर सेंटर के सामने अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान सेंटर परिसर का भारी-भरकम लोहे का गेट अचानक भरभराकर उसके ऊपर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गेट का वजन अधिक होने के कारण आसपास मौजूद लोग उसे तुरंत नहीं उठा सके। काफी प्रयास के बाद गेट हटाया गया, लेकिन तब तक शिवा की मौत हो चुकी थी। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के मामा राहुल कश्यप ने आरोप लगाया कि स्कूल का गेट काफी पुराना और जर्जर था। करीब 15 वर्ष पहले लगाया गया यह गेट लंबे समय से बिना रखरखाव के खड़ा था। उनका कहना है कि पहले भी यहां छोटे-मोटे हादसे हो चुके थे, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब उन्होंने संबंधित लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सदर मनोज सिंह मौके पर पहुंचे गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्चे खेल रहे थे, तभी गेट गिर गया। गेट गिरने के कारणों की जांच कराई जाएगी। यदि लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवारजन को शासन स्तर से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। उधर, इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिवार को सिपुर्द कर दिया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है, अगर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि गेट नीचे की तरफ से जर्जर हो चुका था। जिम्मेदार प्रति वर्ष पेंट करवाकर कर छोड़ देते थे, लेकिन उसके मानक नहीं चेक करवा रहे थे। इसी के चलते गेट गिरा है। क्योंकि न कोई आंधी आई न किसी ने धक्का दिया। ऐसे में सवाल है कि गेट गिरा कैसे.

लखनऊ के निशातगंज स्थित बचपन डे-केयर सेंटर का जर्जर गेट गिरने से आठ वर्षीय बच्चे शिवा कश्यप की मौत हो गई। परिजनों ने संचालकों की लापरवाही और गेट के खराब होने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और पुलिस ने परिवारजन को समझाकर शांत करवाया। शव को कब्जे में लिया गया है और प्रशासन ने आर्थिक सहायता करने की मदद का आश्वासन देते हुए जांच की मांग की है। शिवा कश्यप गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर लखनऊ आया था। नानी बचपन डे-केयर के पास सरकारी क्वार्टर में रहती है। परिवारजन ने बताया कि वह चार दिन पहले अपनी मां के साथ यहां पहुंचा था। शनिवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह बचपन डे-केयर सेंटर के सामने अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान सेंटर परिसर का भारी-भरकम लोहे का गेट अचानक भरभराकर उसके ऊपर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गेट का वजन अधिक होने के कारण आसपास मौजूद लोग उसे तुरंत नहीं उठा सके। काफी प्रयास के बाद गेट हटाया गया, लेकिन तब तक शिवा की मौत हो चुकी थी। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के मामा राहुल कश्यप ने आरोप लगाया कि स्कूल का गेट काफी पुराना और जर्जर था। करीब 15 वर्ष पहले लगाया गया यह गेट लंबे समय से बिना रखरखाव के खड़ा था। उनका कहना है कि पहले भी यहां छोटे-मोटे हादसे हो चुके थे, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब उन्होंने संबंधित लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सदर मनोज सिंह मौके पर पहुंचे गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्चे खेल रहे थे, तभी गेट गिर गया। गेट गिरने के कारणों की जांच कराई जाएगी। यदि लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवारजन को शासन स्तर से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। उधर, इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिवार को सिपुर्द कर दिया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है, अगर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि गेट नीचे की तरफ से जर्जर हो चुका था। जिम्मेदार प्रति वर्ष पेंट करवाकर कर छोड़ देते थे, लेकिन उसके मानक नहीं चेक करवा रहे थे। इसी के चलते गेट गिरा है। क्योंकि न कोई आंधी आई न किसी ने धक्का दिया। ऐसे में सवाल है कि गेट गिरा कैसे





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