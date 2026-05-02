लखनऊ में किसान ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आत्मदाह का प्रयास किया, महिला को समय पर इलाज से बची जान

लखनऊ में किसान बंशीलाल ने तहसील समाधान दिवस के दौरान पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। इसके अलावा, सरोजीनगर में तहसील समाधान दिवस के दौरान महिला प्रिया को हार्ट अटैक आया था, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचा ली गई। समाधान दिवस में भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों की भरमार देखी गई।

लखनऊ में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया। बंशीलाल नामक किसान ने तहसील समाधान दिवस के दौरान पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। बंशीलाल का पिता, प्यारे, को प्रशासन ने खेती के लिए पट्टे पर जमीन आवंटित की थी, लेकिन दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। पिता की मौत के बाद, बंशीलाल ने पिछले तीन वर्षों से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं और पैमाइश के लिए वाद भी दायर किया, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिला। कई बार अफसरों के ऑफिस के बाहर खड़ा रहने के बावजूद, कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इस परेशानी से परेशान होकर बंशीलाल ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस के मौके पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। एसडीएम साहिल कुमार ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, सरोजीनगर में तहसील समाधान दिवस के दौरान डीएम विशाख जी की मौजूदगी में अनौरा निवासी महिला प्रिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और अन्य अफसरों ने सक्रियता दिखाते हुए महिला को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने का प्रयास किया। चिकित्सकों के अनुसार महिला को हार्ट अटैक आया था, लेकिन समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बचा ली गई। इस घटना के चलते समाधान दिवस की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुनः जनसुनवाई शुरू कराई। समाधान दिवस में भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों की भरमार देखी गई। ग्राम अलीनगर सुनहरा निवासी मन्ना लाल यादव ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार उसकी भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे वह अपने भूखंड का उपयोग नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज होने के बावजूद मौके पर अन्य लोग निवास कर रहे हैं, जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कब्जा नहीं हटाया गया है। बुजुर्ग मनोज लाल यादव का कहना है कि वह पिछले करीब तीन वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है.

लखनऊ में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया। बंशीलाल नामक किसान ने तहसील समाधान दिवस के दौरान पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। बंशीलाल का पिता, प्यारे, को प्रशासन ने खेती के लिए पट्टे पर जमीन आवंटित की थी, लेकिन दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। पिता की मौत के बाद, बंशीलाल ने पिछले तीन वर्षों से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं और पैमाइश के लिए वाद भी दायर किया, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिला। कई बार अफसरों के ऑफिस के बाहर खड़ा रहने के बावजूद, कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इस परेशानी से परेशान होकर बंशीलाल ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस के मौके पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। एसडीएम साहिल कुमार ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, सरोजीनगर में तहसील समाधान दिवस के दौरान डीएम विशाख जी की मौजूदगी में अनौरा निवासी महिला प्रिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और अन्य अफसरों ने सक्रियता दिखाते हुए महिला को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने का प्रयास किया। चिकित्सकों के अनुसार महिला को हार्ट अटैक आया था, लेकिन समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बचा ली गई। इस घटना के चलते समाधान दिवस की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुनः जनसुनवाई शुरू कराई। समाधान दिवस में भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों की भरमार देखी गई। ग्राम अलीनगर सुनहरा निवासी मन्ना लाल यादव ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार उसकी भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे वह अपने भूखंड का उपयोग नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज होने के बावजूद मौके पर अन्य लोग निवास कर रहे हैं, जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कब्जा नहीं हटाया गया है। बुजुर्ग मनोज लाल यादव का कहना है कि वह पिछले करीब तीन वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है





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