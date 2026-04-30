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लखनऊ के प्रतिष्ठित गोल्फर विजय कुमार का निधन, देश का गोल्फ जगत स्तब्ध

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लखनऊ के प्रतिष्ठित गोल्फर विजय कुमार का निधन, देश का गोल्फ जगत स्तब्ध
गोल्फविजय कुमारलखनऊ
📆30-04-2026 02:21:00
📰Dainik Jagran
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लखनऊ के प्रतिष्ठित गोल्फर विजय कुमार का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने 2002 में इंडियन ओपन जीता था और 1999 में स्काटलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय कुमार ने अपने करियर में कई खिताब जीते और चार बार 'आर्डर आफ मेरिट' चैंपियन बने। उनका निधन गोल्फ जगत के लिए बड़ा झटका है।

लखनऊ के प्रतिष्ठित गोल्फ विजय कुमार का निधन हो गया, जिन्होंने देश में गोल्फ के क्षेत्र में अद्भुत पहचान बनाई थी। 57 वर्षीय विजय कुमार का हृदय गति रुकने से मंगलवार की शाम को निधन हो गया। यह खबर न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के गोल्फ जगत के लिए एक बड़ा झटका है। विजय कुमार ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें से सबसे बड़ी वर्ष 2002 में दिल्ली गोल्फ क्लब में जीता इंडियन ओपन का खिताब था। इस जीत के साथ ही वह लखनऊ के पहले गोल्फ र बने, जिन्होंने इस स्तर पर सफलता हासिल की। इसके अलावा, उन्होंने 1999 में स्काटलैंड के सेंट एंड्रयूज में आयोजित अल्फ्रेड डनहिल कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। विजय कुमार का गोल्फ से संबंध 1980 के दशक से शुरू हुआ, जब वह लखनऊ के मार्टिन पुरवा में आर्थिक तंगी से जूझने वाले युवकों के साथ गोल्फ क्लब में कैडी के रूप में काम करते थे। कैडी का काम करते हुए उन्होंने गोल्फ खेल ना सीखा और धीरे-धीरे पेशेवर खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 1988 में पेशेवर गोल्फ खेल ना शुरू किया और 1990 के दशक के मध्य से अगले दशक तक भारतीय घरेलू गोल्फ पर अपना दबदबा कायम रखा। विजय कुमार ने अपने करियर में कई राष्ट्रीय खिताब जीते और चार बार 'आर्डर आफ मेरिट' चैंपियन बने। उन्होंने 1995-96, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 सीजन में यह उपलब्धि हासिल की, जो अभी भी एक रिकार्ड है। लखनऊ गोल्फ क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य डा.

नवनीत सहगल ने उन्हें भारतीय गोल्फ का स्तंभ बताते हुए कहा कि विजय की उपलब्धियां और सादगी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। विजय कुमार का निधन एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी यादें और उपलब्धियां हमेशा उनके प्रशंसकों और गोल्फ जगत के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी

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गोल्फ विजय कुमार लखनऊ निधन इंडियन ओपन

 

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