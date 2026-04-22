लखनऊ को घरेलू मैदान पर सातवीं हार, राजस्थान रॉयल्स ने किया अंक तालिका में उलटफेर

आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा है, जिससे वे आईपीएल इतिहास में डेक्कन चार्जर्स और पुणे वॉरियर्स के साथ बराबरी पर आ गए हैं, जिन्होंने क्रमशः हैदराबाद और पुणे में लगातार सात मैच गंवाए थे। इस मामले में दिल्ली कैपिटल्स शीर्ष पर है, जिन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2013-15 के बीच लगातार नौ मुकाबले गंवाए थे। इस हार के साथ, लखनऊ अंक तालिका में नौवें स्थान पर खिसक गया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ के खिलाफ जीत के साथ अंक तालिका में छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। राजस्थान ने अब तक सात में से पांच मैच जीते हैं और उनके खाते में 10 अंक हैं, साथ ही उनका नेट रन रेट +0.

790 है। वहीं, लखनऊ सात में से पांच मुकाबले हारकर नौवें स्थान पर बना हुआ है और उनका नेट रन रेट -1.277 हो गया है। वर्तमान में, पंजाब किंग्स टूर्नामेंट में अजेय है और अंक तालिका में शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आठ-आठ अंकों के साथ क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही, जब उन्होंने 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 11 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए। आयुष बडोनी, कप्तान ऋषभ पंत और एडेन मार्करम खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने चौथे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी करके टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरन 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद, मार्श ने हिम्मत सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जोड़कर टीम को 91 के स्कोर तक पहुंचाया। मार्श ने 41 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों के साथ 55 रन बनाए, जबकि हिम्मत सिंह ने 15 रन का योगदान दिया। तीन बल्लेबाजों को छोड़कर, कोई भी अन्य खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। जोफ्रा आर्चर ने 20 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट हासिल किए। रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई ने एक-एक विकेट लिया। इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई, जिन्होंने 17 गेंदों में 32 रन की साझेदारी की। हालांकि, शमी ने जायसवाल (22) और ध्रुव जुरेल (0) को जल्दी आउट कर दिया, और वैभव सूर्यवंशी (8) भी जल्द ही पवेलियन लौट गए, जिससे राजस्थान ने 32 के स्कोर पर अपने तीन विकेट खो दिए। कप्तान रियान पराग ने शिमरॉन हेटमायर के साथ चौथे विकेट के लिए 30 गेंदों में 30 रन जोड़कर टीम को 62 के स्कोर तक पहुंचाया। पराग 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद हेटमायर ने रवींद्र जडेजा के साथ 15 रन जोड़े। हेटमायर ने 22 रन बनाए। जडेजा ने डोनोवन फरेरा के साथ मिलकर 33 गेंदों में 33 रन जोड़कर टीम को शतक के पार पहुंचाया। फरेरा 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा ने शुभम दुबे के साथ सातवें विकेट के लिए 25 गेंदों में 49 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जडेजा 29 गेंदों में एक छक्के और दो चौकों के साथ 43 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि दुबे ने 11 गेंदों में 19 रन की नाबाद पारी खेली। मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने दो-दो विकेट लिए





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