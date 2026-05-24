लखनऊ में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हैवानियत: चार दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म

दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा को लखनऊ में उसके पुराने दोस्तों ने धोखे से ट्रेन से उतारकर चार दिन तक बंधक बनाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने आरोपियों की तलाश में चार टीमें गठित की हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अत्यंत हृदयविदारक और विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में दरिंदगी की गई। इस छात्रा को उसके ही पुराने दोस्तों द्वारा धोखे में रखकर चार दिनों तक एक फ्लैट में बंधक बनाया गया और इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसक मानसिकता को भी उजागर करती है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब छात्रा कॉलेज की छुट्टियों के दौरान 1 मई को अपने गृह जनपद जौनपुर गई हुई थी। 15 मई को वह अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से दिल्ली लौट रही थी। यात्रा के दौरान उसे उसके पुराने परिचित शिवम यादव, जो जौनपुर के जलालपुर के बहरीपुर का निवासी है, ने संदेश भेजकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मिलने का आग्रह किया। छात्रा ने अपने पुराने मित्र पर विश्वास किया और चारबाग स्टेशन पहुँचने पर शिवम और उसके साथी सनी यादव ने उसे ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद, उसे बहला-फुसलाकर सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक फ्लैट पर ले जाया गया, जहाँ से उसकी दुर्दशा शुरू हुई। पीड़िता के अनुसार, फ्लैट पर पहुँचते ही शिवम ने उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड कॉफी पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और शिवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन, 16 मई को सनी यादव ने भी उसके साथ गलत काम किया। इस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण छात्रा की तबीयत काफी खराब हो गई। जब उसने मदद मांगी या दवा की इच्छा जताई, तो शिवम ने उसे कुछ दवा देने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। दरिंदगी का सिलसिला यहीं नहीं रुका; 17 मई को शिवम का एक तीसरा मित्र भी उस फ्लैट पर पहुँचा और तीनों ने मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इन तीनों आरोपियों ने चार दिनों तक छात्रा को बंधक बनाकर रखा और जब भी वे फ्लैट से बाहर जाते, तो दरवाजा बाहर से बंद कर देते थे ताकि वह भाग न सके। आरोपियों ने उसे डराया-धमकाया और चेतावनी दी कि यदि उसने शोर मचाया या किसी को बताने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। चार दिनों तक चले इस नरक जैसे अनुभव के बाद, 18 मई को आरोपियों ने उसे दोबारा चारबाग स्टेशन ले जाकर सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठा दिया और स्वयं वहां से फरार हो गए। जब ट्रेन बरेली पहुँची, तब छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद 20 मई को दिल्ली के आनंद विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चूंकि अपराध लखनऊ में घटित हुआ था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को 22 मई को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने स्थानांतरित कर दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह उन तमाम छात्राओं के लिए एक चेतावनी है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर बड़े शहरों में रहती हैं। इस तरह के अपराध न केवल पीड़िता के शरीर और आत्मा को चोट पहुँचाते हैं, बल्कि पूरे समाज में एक भय का माहौल पैदा करते हैं। पीड़िता वर्तमान में गहरे सदमे में है और उसे मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस न कर सके। लखनऊ पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचा देंगे, लेकिन जनता की मांग है कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और पीड़िता को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है और यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारी बेटियां वास्तव में सुरक्षित हैं.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अत्यंत हृदयविदारक और विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में दरिंदगी की गई। इस छात्रा को उसके ही पुराने दोस्तों द्वारा धोखे में रखकर चार दिनों तक एक फ्लैट में बंधक बनाया गया और इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसक मानसिकता को भी उजागर करती है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब छात्रा कॉलेज की छुट्टियों के दौरान 1 मई को अपने गृह जनपद जौनपुर गई हुई थी। 15 मई को वह अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से दिल्ली लौट रही थी। यात्रा के दौरान उसे उसके पुराने परिचित शिवम यादव, जो जौनपुर के जलालपुर के बहरीपुर का निवासी है, ने संदेश भेजकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मिलने का आग्रह किया। छात्रा ने अपने पुराने मित्र पर विश्वास किया और चारबाग स्टेशन पहुँचने पर शिवम और उसके साथी सनी यादव ने उसे ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद, उसे बहला-फुसलाकर सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक फ्लैट पर ले जाया गया, जहाँ से उसकी दुर्दशा शुरू हुई। पीड़िता के अनुसार, फ्लैट पर पहुँचते ही शिवम ने उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड कॉफी पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और शिवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन, 16 मई को सनी यादव ने भी उसके साथ गलत काम किया। इस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण छात्रा की तबीयत काफी खराब हो गई। जब उसने मदद मांगी या दवा की इच्छा जताई, तो शिवम ने उसे कुछ दवा देने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। दरिंदगी का सिलसिला यहीं नहीं रुका; 17 मई को शिवम का एक तीसरा मित्र भी उस फ्लैट पर पहुँचा और तीनों ने मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इन तीनों आरोपियों ने चार दिनों तक छात्रा को बंधक बनाकर रखा और जब भी वे फ्लैट से बाहर जाते, तो दरवाजा बाहर से बंद कर देते थे ताकि वह भाग न सके। आरोपियों ने उसे डराया-धमकाया और चेतावनी दी कि यदि उसने शोर मचाया या किसी को बताने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। चार दिनों तक चले इस नरक जैसे अनुभव के बाद, 18 मई को आरोपियों ने उसे दोबारा चारबाग स्टेशन ले जाकर सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठा दिया और स्वयं वहां से फरार हो गए। जब ट्रेन बरेली पहुँची, तब छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद 20 मई को दिल्ली के आनंद विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चूंकि अपराध लखनऊ में घटित हुआ था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को 22 मई को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने स्थानांतरित कर दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह उन तमाम छात्राओं के लिए एक चेतावनी है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर बड़े शहरों में रहती हैं। इस तरह के अपराध न केवल पीड़िता के शरीर और आत्मा को चोट पहुँचाते हैं, बल्कि पूरे समाज में एक भय का माहौल पैदा करते हैं। पीड़िता वर्तमान में गहरे सदमे में है और उसे मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस न कर सके। लखनऊ पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचा देंगे, लेकिन जनता की मांग है कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और पीड़िता को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है और यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारी बेटियां वास्तव में सुरक्षित हैं
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