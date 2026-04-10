लखनऊ में हरित बड़ा मंगल अभियान: धार्मिक परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम

लोक भारती ने लखनऊ में 'हरित बड़ा मंगल अभियान' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बड़ा मंगल के भंडारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अभियान में प्लास्टिक का उपयोग बंद करने, कचरा प्रबंधन, और स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य धार्मिक परंपरा को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ । लोक भारती ने धार्मिक परंपरा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए ' हरित बड़ा मंगल अभियान ' की शुरुआत की है। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, बड़ा मंगल के शुभ अवसरों पर आयोजित होने वाले भंडारों को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाने का संकल्प लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पर्यावरण विभाग के राष्ट्रीय संयोजक, गोपाल आर्य ने गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार बड़ा मंगल की पुरानी परंपरा

को स्वच्छता, हरित विचारधारा और सामाजिक सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। भंडारों में एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) का पूरी तरह से बहिष्कार करने का भी दृढ़ संकल्प लिया गया है। इस वर्ष, दो ज्येष्ठ मास होने के कारण कुल आठ बड़े मंगल मनाए जाएंगे। इन शुभ अवसरों पर पूरे लखनऊ शहर में भंडारों का आयोजन होगा। भंडारों में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे पत्तल, बांस, पापड़ आदि, जैविक और कम्पोस्ट करने योग्य पदार्थों से बनाई जाएंगी। आयोजकों को कचरा प्रबंधन, कचरे को अलग करने (कूड़ा वर्गीकरण) और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता टीमों और पर्यावरण मित्र समूहों का गठन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक मजबूत सहयोगी नेटवर्क बनाया जाएगा। गोपाल आर्य ने यह भी बताया कि लोक भारती लखनऊ इकाई ने इस अभियान के अंतर्गत कई बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें आयोजकों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों को इस पहल से जोड़ा गया है। उनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल भंडारों का आयोजन किया जाए, जिससे धार्मिक परंपरा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश भी समाज तक पहुंचाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें स्वच्छता के महत्व को समझाएगा। \इस अभियान के तहत, आयोजन स्थलों को पूरी तरह से साफ-सुथरा रखने, खाना परोसने के लिए केवल जैविक प्लेट, कटोरी और गिलास का उपयोग करने, और कचरे के उचित निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवकों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। गोपाल आर्य ने इस बात पर जोर दिया कि आयोजकों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान निश्चित रूप से सफल होगा और देश भर के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि बड़े मंगल के आयोजनों को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। इस अवसर पर, यह संकल्प लिया गया कि बड़े मंगल को एक आदर्श सामाजिक और पर्यावरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे अन्य लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। यह पहल न केवल धार्मिक उत्सवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास है, बल्कि यह समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक भारती का यह अभियान एक सराहनीय पहल है जो समाज को एक बेहतर और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा। यह अभियान दिखाता है कि कैसे धार्मिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे दोनों को बढ़ावा मिलता है।\यह पहल दिखाती है कि कैसे सामुदायिक प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह लोगों को एकजुट होकर काम करने और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल भंडारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, बल्कि लोगों को कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन लाएगी। यह पहल एक मिसाल बनेगी और अन्य शहरों और समुदायों को भी इसी तरह के अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य की पीढ़ियों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले। लोक भारती का यह प्रयास सराहनीय है और यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। इस अभियान से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह के अभियानों से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि लोगों के बीच सामाजिक एकता और जागरूकता भी बढ़ेगी। यह पहल भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी, जहाँ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को महत्व दिया जाएगा





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