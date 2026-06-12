लखनऊ में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा, शोरूम में ट्रांसफार्मर से सीधे कनेक्शन

लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में बिजली विभाग की रेड में बड़ा खुलासा, एक शोरूम में ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली चोरी की गई

लखनऊ में बिजली विभाग की रेड में बड़ा खुलासा- ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली लेकर चल रहा था शोरूम। लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बिजनौर क्षेत्र में एक बड़ा मामला पकड़ा गया। यहां एक शोरूम में ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रवर्तन दल की जांच में चोरी का खुलासा हुआ। अमौसी के अधिशासी अभियंता ए.

के.

शुक्ला ने बताया कि प्रवर्तन दल के निरीक्षक ने बिजनौर चौराहे के राती रोड स्थित एक शोरूम में करीब 10 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी। जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे कनेक्शन लेकर शोरूम संचालित किया जा रहा था। इस मामले में पवन पांडेय के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में 12 अन्य स्थानों पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई। गोमती नगर के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि इंदिरा नगर सेक्टर-25 की मीनू देवी, जैनाबाद गोयला की शालिनी वर्मा और आदिल नगर के वकील अहमद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल के अनुसार राजाजीपुरम, चौक और हुसैनगंज क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में उर्मिला सिंह, कुन्दु, अब्दुल हबीब, शांति देवी, आयशा बानो, नाजिम, मोहम्मद मुन्ना, बब्बन, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद काजिम, उस्मान और आमिर के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और बिजली विभाग की आय सुरक्षित करना है। बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है जिसका सidd हर छोटे या बड़े उपभोक्ता पर पड़ता है। इसे सidd करने के लिए बिजली विभाग ने कई कदम उठाए हैं और अभियान को लगातार चलाया जा रहा है





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