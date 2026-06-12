Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

लखनऊ में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा, शोरूम में ट्रांसफार्मर से सीधे कनेक्शन

स्थानीय News

लखनऊ में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा, शोरूम में ट्रांसफार्मर से सीधे कनेक्शन
लखनऊ बिजली चोरीबिजनौर शोरूम बिजली चोरीट्रांसफार्मर मीटर कनेक्शन
📆12-06-2026 20:41:00
📰Dainik Bhaskar
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में बिजली विभाग की रेड में बड़ा खुलासा, एक शोरूम में ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली चोरी की गई

लखनऊ में बिजली विभाग की रेड में बड़ा खुलासा- ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली लेकर चल रहा था शोरूम। लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बिजनौर क्षेत्र में एक बड़ा मामला पकड़ा गया। यहां एक शोरूम में ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रवर्तन दल की जांच में चोरी का खुलासा हुआ। अमौसी के अधिशासी अभियंता ए.

के.

शुक्ला ने बताया कि प्रवर्तन दल के निरीक्षक ने बिजनौर चौराहे के राती रोड स्थित एक शोरूम में करीब 10 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी। जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर के मीटर से सीधे कनेक्शन लेकर शोरूम संचालित किया जा रहा था। इस मामले में पवन पांडेय के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में 12 अन्य स्थानों पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई। गोमती नगर के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि इंदिरा नगर सेक्टर-25 की मीनू देवी, जैनाबाद गोयला की शालिनी वर्मा और आदिल नगर के वकील अहमद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल के अनुसार राजाजीपुरम, चौक और हुसैनगंज क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में उर्मिला सिंह, कुन्दु, अब्दुल हबीब, शांति देवी, आयशा बानो, नाजिम, मोहम्मद मुन्ना, बब्बन, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद काजिम, उस्मान और आमिर के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और बिजली विभाग की आय सुरक्षित करना है। बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है जिसका सidd हर छोटे या बड़े उपभोक्ता पर पड़ता है। इसे सidd करने के लिए बिजली विभाग ने कई कदम उठाए हैं और अभियान को लगातार चलाया जा रहा है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

लखनऊ बिजली चोरी बिजनौर शोरूम बिजली चोरी ट्रांसफार्मर मीटर कनेक्शन बिजली विभाग अभियान बिजली चोरी फाइली

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-12 23:41:41