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लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन

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लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन
नौसेना शौर्य वाटिकालखनऊराजनाथ सिंह
📆30-05-2026 15:01:00
📰Webdunia Hindi
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह स्थल राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का जीवंत प्रेरणास्थल बनेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश की परिवर्तित छवि को दर्शाएगा।

भारत के रक्षामंत्री राजन सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य उद्घाटन समारोह को संपन्न किया। इस समग्र समारोह में दो एकड़ से अधिक के विस्तृत क्षेत्र में 19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया, जिसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। शौर्य वाटिका को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सैन्य गौरव और सांस्कृतिक प्रतिबिंब का जीवंत प्रेरणा केंद्र बताया गया है। यह केंद्र न केवल लखनऊ की शहरी पहचान को नई ऊँचाइयों पर ले जायेगा, बल्कि आगंतुकों को भारत की आजादी और सुरक्षा के लिए बलिदान की वास्तविक कीमत का बोध कराएगा। राजन सिंह ने उद्घाटन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि में पिछले दशकों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के रूप में दागा गया था, पर अब यह राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में विकसित हो रहा है। यह परिवर्तन मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व और कठोर कानून-व्यवस्था के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष नतीजा है। उन्होंने कहा, "पहले उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और बिगड़ी हुई व्यवस्था से पहचाना जाता था, अब यह विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।" इस बदलाव को रक्षामंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने हेतु शौर्य वाटिका को एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण, जो नौसेना शौर्य संग्रहालय का द्वितीय चरण है, लखनऊ के मुख्य क्षेत्रों में स्थित है - इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटीक स्थान पर। यह स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया जिससे इसे आसानी से पहुँचा जा सके और यह शहर के पर्यटन हब के रूप में भी कार्य करे। इस परियोजना को राज्य सरकार की तेज़ बजट स्वीकृति और लगातार निगरानी के कारण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। राजन सिंह ने कहा कि ऐसे स्थल राष्ट्र की आत्मा को सुदृढ़ करते हैं और सैन्य कर्मियों के सम्मान को बढ़ाते हैं, जिससे भारत विश्व मंच पर सम्मान का पात्र बनता है। शौर्य वाटिका, जो कि भारत के शौर्य और साहस की कहानियों को समेटेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा और उत्तर प्रदेश को एक विकसित, सुरक्षित और समृद्ध दिशा में अग्रसर करेगा.

भारत के रक्षामंत्री राजन सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य उद्घाटन समारोह को संपन्न किया। इस समग्र समारोह में दो एकड़ से अधिक के विस्तृत क्षेत्र में 19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया, जिसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। शौर्य वाटिका को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सैन्य गौरव और सांस्कृतिक प्रतिबिंब का जीवंत प्रेरणा केंद्र बताया गया है। यह केंद्र न केवल लखनऊ की शहरी पहचान को नई ऊँचाइयों पर ले जायेगा, बल्कि आगंतुकों को भारत की आजादी और सुरक्षा के लिए बलिदान की वास्तविक कीमत का बोध कराएगा। राजन सिंह ने उद्घाटन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि में पिछले दशकों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के रूप में दागा गया था, पर अब यह राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में विकसित हो रहा है। यह परिवर्तन मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व और कठोर कानून-व्यवस्था के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष नतीजा है। उन्होंने कहा, "पहले उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और बिगड़ी हुई व्यवस्था से पहचाना जाता था, अब यह विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।" इस बदलाव को रक्षामंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने हेतु शौर्य वाटिका को एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण, जो नौसेना शौर्य संग्रहालय का द्वितीय चरण है, लखनऊ के मुख्य क्षेत्रों में स्थित है - इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटीक स्थान पर। यह स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया जिससे इसे आसानी से पहुँचा जा सके और यह शहर के पर्यटन हब के रूप में भी कार्य करे। इस परियोजना को राज्य सरकार की तेज़ बजट स्वीकृति और लगातार निगरानी के कारण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। राजन सिंह ने कहा कि ऐसे स्थल राष्ट्र की आत्मा को सुदृढ़ करते हैं और सैन्य कर्मियों के सम्मान को बढ़ाते हैं, जिससे भारत विश्व मंच पर सम्मान का पात्र बनता है। शौर्य वाटिका, जो कि भारत के शौर्य और साहस की कहानियों को समेटेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा और उत्तर प्रदेश को एक विकसित, सुरक्षित और समृद्ध दिशा में अग्रसर करेगा

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नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विकास

 

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