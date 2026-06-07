लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेड गिरने के मामले में लापरवाही आई सामने, कई मंडलों में लोहे की गुणवत्ता की होगी जांच। जांच समिति ने कास्टिंग आयरन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद रेलवे बोर्डलागत को कम करने के लिए भारी भरकम लोहे (स्टील आयरन) की जगह कास्टिंग आयन (पाइप आधारित लोहे) के शेड का इस्तेमाल तेजी से रेलवे में बढ़ा है।

लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेड गिरने के मामले में लापरवाही आई सामने, कई मंडलों में लोहे की गुणवत्ता की होगी जांच। जांच समिति ने कास्टिंग आयरन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद रेलवे बोर्डलागत को कम करने के लिए भारी भरकम लोहे ( स्टील आयरन ) की जगह कास्टिंग आयन ( पाइप आधारित लोहे ) के शेड का इस्तेमाल तेजी से रेलवे में बढ़ा है। कास्टिंग आयरन का उपयोग भारी भरकम लोहे का वजन को संभालने के लिए हो रहा है। यह यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। लखनऊ (चारबाग) स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का शेड गिरने के मामले की जांच कर रही कमेटी ने स्ट्रक्चरल आडिट के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को अपने यहां स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड की गुणवत्ता को जांचने के आदेश दिए हैं। विभिन्न रेल मंडलों में वजनी लोहे के स्ट्रक्चरल के स्थान पर पाइप आधारित शेड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर निर्धारित मानकों से कम मोटाई (अंडरगेज) पाइप लगाए जाने की शिकायतें भी मिली हैं। लखनऊ में भी प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों में लागत कम करने के लिए मूल डिजाइन और सामग्री में बदलाव किए गए। लखनऊ स्टेशन की घटना का संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपों की वास्तविक मोटाई, डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया और कार्यदायी एजेंसियों की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री के नमूनों का परीक्षण भी कराया जाएगा।बीती 29 मई को सुबह आठ बजे लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का 115 टन वजनी शेड गिर गया था। इस हादसे में एक टीटीई और दो रेल यात्री घायल हो गए थे। इस मामले में सहायक रेलवे अभियंता, वर्क्स इंजीनियर, आरएलडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया था। जबकि निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया गया। घटना की जांच के लिए जोनल रेलवे स्तर के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनायी गई है। इस समिति ने पिछले दिनों लखनऊ आकर घटनास्थल की जांच की थी। घटना से जुड़े 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किये गए थे.

लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेड गिरने के मामले में लापरवाही आई सामने, कई मंडलों में लोहे की गुणवत्ता की होगी जांच। जांच समिति ने कास्टिंग आयरन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद रेलवे बोर्डलागत को कम करने के लिए भारी भरकम लोहे (स्टील आयरन) की जगह कास्टिंग आयन (पाइप आधारित लोहे) के शेड का इस्तेमाल तेजी से रेलवे में बढ़ा है। कास्टिंग आयरन का उपयोग भारी भरकम लोहे का वजन को संभालने के लिए हो रहा है। यह यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। लखनऊ (चारबाग) स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का शेड गिरने के मामले की जांच कर रही कमेटी ने स्ट्रक्चरल आडिट के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को अपने यहां स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड की गुणवत्ता को जांचने के आदेश दिए हैं। विभिन्न रेल मंडलों में वजनी लोहे के स्ट्रक्चरल के स्थान पर पाइप आधारित शेड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर निर्धारित मानकों से कम मोटाई (अंडरगेज) पाइप लगाए जाने की शिकायतें भी मिली हैं। लखनऊ में भी प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों में लागत कम करने के लिए मूल डिजाइन और सामग्री में बदलाव किए गए। लखनऊ स्टेशन की घटना का संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपों की वास्तविक मोटाई, डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया और कार्यदायी एजेंसियों की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री के नमूनों का परीक्षण भी कराया जाएगा।बीती 29 मई को सुबह आठ बजे लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का 115 टन वजनी शेड गिर गया था। इस हादसे में एक टीटीई और दो रेल यात्री घायल हो गए थे। इस मामले में सहायक रेलवे अभियंता, वर्क्स इंजीनियर, आरएलडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया था। जबकि निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया गया। घटना की जांच के लिए जोनल रेलवे स्तर के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनायी गई है। इस समिति ने पिछले दिनों लखनऊ आकर घटनास्थल की जांच की थी। घटना से जुड़े 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किये गए थे





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