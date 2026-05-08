लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा: डिप्टी सीएम ने लापरवाह चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लापरवाह चिकित्साधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। 5 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने और 16 अन्य के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, पटना में बारिश हुई, जबकि 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाह चिकित्साधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस बैठक में पाया गया कि कई चिकित्साधिकारी अपने कर्तव्यों की ओर उदासीन हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और बिना सूचना लंबे समय से ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गायब हैं। डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 5 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने और 16 अन्य के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अम्बेडकर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डॉ.

संजय कुमार शैवाल और डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय वर्मा पर निजी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीकरण में अनियमितता बरतने के आरोप साबित हुए हैं। एडीएम स्तर की जांच में पाया गया कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते शासनादेशों का उल्लंघन किया। संडीला, हरदोई के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.

मनोज कुमार सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन पर अवैध निजी अस्पतालों पर कार्यवाही न करने और कर्तव्यों में शिथिलता बरतने का आरोप है। बिना किसी सूचना के लंबे समय से अपनी ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गायब रहने वाले पांच चिकित्साधिकारियों को डिप्टी सीएम ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इनमें जिला अस्पताल गोरखपुर की डॉ. अलकनंदा, कुशीनगर के डॉ. रामजी भरद्वाज, बलरामपुर के डॉ. सौरभ सिंह, अमेठी के डॉ.

विकलेश कुमार शर्मा और औरैया की डॉ. मोनिका वर्मा शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजकीय कार्यों में इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच, पटना में बारिश हुई, जबकि 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 11 से 14 मई तक बारिश की भविष्यवाणी की गई है, और आगरा में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। दौसा में बारिश के बाद तापमान 4 डिग्री गिर गया है





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लखनऊ स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लापरवाही भ्रष्टाचार

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