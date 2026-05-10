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लखनऊ पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, सिपाही ने वीडियो जारी किया

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लखनऊ पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, सिपाही ने वीडियो जारी किया
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📆10-05-2026 22:15:00
📰Dainik Jagran
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लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी ने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया है। आरक्षी का आरोप है कि शनिवार देर रात उनके घर पर छह से सात पुलिसकर्मियों ने दबिश दी। रविवार सुबह मां-बेटी घर में ताला लगाकर घर निकल गईं थी और शाम तक मां-बेटी वापस आ गईं। आरक्षी ने वीडियो जारी कर पुलिस अधिकारियों को काला अंग्रेज बताते हुए कहा कि बीती रात एक बजे उनके घर पर दबिश दी है। दबिश में छह-सात पुलिसकर्मी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि उनके घर में मां और बहन रहती हैं। मां ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित है। जिससे उनकी नियमित दवा चल रही है। आधी रात पुलिस पहुंचने से मां व बहन भयभीत हो गई। मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दबाव बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे शांत कराने के लिए मेरी हत्या करानी पड़ेगी और साजिश भी चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार में हो रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार व शोषण पर एक कमेटी बनाकर जांच कराया जाए। तभी वह शांत होंगे। आरक्षी पिछले कुछ समय से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर लगातार बयान और वीडियो साझा कर रहे हैं। उनके आरोपों को लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा बनी हुई है। एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षी के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है। उनके आरोपों की जांच एवं साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस नोटिस का तामील कराने आई थी। पुलिस ने दबिश या किसी प्रकार की अभद्रता के आरोपों से इनकार किया है। सुनील की पत्नी सिपाही, बहन है होमगार्ड।

जागरण संवाददाता, अमेठी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी ने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया है। आरक्षी का आरोप है कि शनिवार देर रात उनके घर पर छह से सात पुलिसकर्मियों ने दबिश दी। रविवार सुबह मां-बेटी घर में ताला लगाकर घर निकल गईं थी और शाम तक मां-बेटी वापस आ गईं। गौरीगंज के पूरे राम सेवक मिश्र निवासी सुनील कुमार शुक्ला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस अधिकारियों को काला अंग्रेज बताते हुए कहा कि बीती रात एक बजे उनके घर पर दबिश दी है। दबिश में छह-सात पुलिसकर्मी शामिल रहे। बताया कि उनके घर में मां और बहन रहती हैं। मां ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित है। जिससे उनकी नियमित दवा चल रही है। आधी रात पुलिस पहुंचने से मां व बहन भयभीत हो गई। मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दबाव बनाए जाने की बात कही। कहा कि मुझे शांत कराने के लिए मेरी हत्या करानी पड़ेगी और साजिश भी चल रही है। कहा कि पुलिस परिवार में हो रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार व शोषण पर एक कमेटी बनाकर जांच कराया जाए। तभी वह शांत होंगे। आरक्षी पिछले कुछ समय से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर लगातार बयान और वीडियो साझा कर रहे हैं। उनके आरोपों को लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा बनी हुई है। एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षी के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है। उनके आरोपों की जांच एवं साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस नोटिस का तामील कराने आई थी। पुलिस ने दबिश या किसी प्रकार की अभद्रता के आरोपों से इनकार किया है। सुनील की पत्नी सिपाही, बहन है होमगार्ड.

जागरण संवाददाता, अमेठी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी ने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया है। आरक्षी का आरोप है कि शनिवार देर रात उनके घर पर छह से सात पुलिसकर्मियों ने दबिश दी। रविवार सुबह मां-बेटी घर में ताला लगाकर घर निकल गईं थी और शाम तक मां-बेटी वापस आ गईं। गौरीगंज के पूरे राम सेवक मिश्र निवासी सुनील कुमार शुक्ला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस अधिकारियों को काला अंग्रेज बताते हुए कहा कि बीती रात एक बजे उनके घर पर दबिश दी है। दबिश में छह-सात पुलिसकर्मी शामिल रहे। बताया कि उनके घर में मां और बहन रहती हैं। मां ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित है। जिससे उनकी नियमित दवा चल रही है। आधी रात पुलिस पहुंचने से मां व बहन भयभीत हो गई। मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दबाव बनाए जाने की बात कही। कहा कि मुझे शांत कराने के लिए मेरी हत्या करानी पड़ेगी और साजिश भी चल रही है। कहा कि पुलिस परिवार में हो रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार व शोषण पर एक कमेटी बनाकर जांच कराया जाए। तभी वह शांत होंगे। आरक्षी पिछले कुछ समय से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर लगातार बयान और वीडियो साझा कर रहे हैं। उनके आरोपों को लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा बनी हुई है। एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षी के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है। उनके आरोपों की जांच एवं साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस नोटिस का तामील कराने आई थी। पुलिस ने दबिश या किसी प्रकार की अभद्रता के आरोपों से इनकार किया है। सुनील की पत्नी सिपाही, बहन है होमगार्ड

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