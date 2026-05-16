लखनऊ सुपर जाइंट्स की जीत के बीच ऋषभ पंत पर लगा भारी जुर्माना, बीसीसीआई ने की सख्त कार्रवाई

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीतने के बावजूद लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एक अत्यंत रोमांचक और हाई-वोल्टेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। यह मुकाबला लखनऊ के प्रसिद्ध इकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां घरेलू मैदान का पूरा समर्थन लखनऊ की टीम के साथ था। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 187 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। सीएसके की इस पारी में कार्तिक शर्मा ने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि, जब लखनऊ सुपर जाइंट्स की बल्लेबाजी की बारी आई, तो उन्होंने इस लक्ष्य का पीछा अविश्वसनीय तेजी और आक्रामकता के साथ किया। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस के बीच हुई एक विशाल शतकीय साझेदारी ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और बिना किसी दबाव के रन बटोरे। लखनऊ ने मात्र तीन विकेट खोकर 188 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और यह मुकाबला 20 गेंदें शेष रहते ही अपने नाम कर लिया। आकाश सिंह की अगुवाई में लखनऊ के गेंदबाजों ने भी शानदार अनुशासन दिखाया, जिससे चेन्नई की टीम को एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोका गया। यह जीत लखनऊ के प्रशंसकों के लिए एक उत्सव जैसा क्षण था, लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने टीम के जश्न में खलल डाल दिया। मैच के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक सख्त कदम उठाते हुए लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मैच के दौरान धीमी ओवर गति यानी स्लो ओवर-रेट के कारण की गई है। आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.

22 के तहत, यह अनिवार्य है कि कप्तान अपनी टीम के ओवर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करे। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम ओवर रेट के नियमों का पालन करने में विफल रही। चूंकि इस मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जाइंट्स का यह पहला उल्लंघन था, इसलिए शीर्ष परिषद ने उन पर 12 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया। क्रिकेट के आधुनिक टी20 प्रारूप में समय प्रबंधन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है ताकि खेल की गति बनी रहे और दर्शकों का अनुभव प्रभावित न हो। कप्तानों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वे अपने गेंदबाजों के रोटेशन और फील्डिंग बदलावों को त्वरित गति से संचालित करें। ऋषभ पंत के लिए यह व्यक्तिगत रूप से एक निराशाजनक मोड़ रहा क्योंकि एक बड़ी जीत के बावजूद उन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण दंड भुगतना पड़ा। यह जुर्माना न केवल वित्तीय नुकसान है बल्कि यह टीम के अनुशासन और रणनीतिक प्रबंधन पर भी सवाल उठाता है। इस मुकाबले के परिणामों का गहरा प्रभाव आईपीएल की अंक तालिका पर भी पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि इससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब काफी धुंधली हो गई हैं। चेन्नई अब अंक तालिका में छठे स्थान पर खिसक गई है, जहां उनके खाते में केवल 12 अंक बचे हैं और उनका नेट रन रेट घटकर 0.027 हो गया है। वहीं दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जाइंट्स की स्थिति अब भी काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि उन्होंने सीएसके जैसी दिग्गज टीम को हराया है, लेकिन वे तालिका में 10वें स्थान पर बने हुए हैं और प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। वर्तमान में टॉप-4 की स्थिति काफी प्रतिस्पर्धी हो गई है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स जैसी टीमें अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आने वाले मैचों में लखनऊ के लिए अब केवल अपने प्रदर्शन को सुधारने और सम्मान की लड़ाई लड़ने का विकल्प बचा है, जबकि चेन्नई को अपने शेष मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी यदि वे किसी चमत्कारिक तरीके से प्लेऑफ में पहुंचना चाहते हैं। ऋषभ पंत पर लगा यह जुर्माना पूरी लीग के लिए एक संदेश है कि मैदान पर खेल की जीत जितनी महत्वपूर्ण है, खेल के नियमों और समय सीमा का कड़ाई से पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है





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