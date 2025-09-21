लखनऊ में थार की टक्कर से ई-रिक्शा हादसा: 2 की मौत, 6 घायल

लखनऊ के कैंट इलाके में एक थार गाड़ी ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा शनिवार शाम को हुआ और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ शहर में एक बार फिर अमीरों की बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज़ रफ्तार थार ने एक ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप ई-रिक्शा में बैठे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद, सभी घायल ों को अस्पताल ले जाया गया। दुखद रूप से, वहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य छह को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। यह हादसा लखनऊ के कैंट इलाके के बनिया चौराहे के पास हुआ। लखनऊ पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना शनिवार शाम

लगभग 7:30 बजे घटी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने कुर्मी खेड़ा निवासी मोहित को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा, ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान निगोहा निवासी उमेश की भी मृत्यु हो गई। \इस हादसे के शिकार हुए अन्य घायलों में आयुष यादव, अंश यादव, प्रमोद कुमार, अनुज, सुमित और भूपेंद्र शामिल हैं। इन सभी का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय थार चला रहा चालक नशे की हालत में लग रहा था। टक्कर के बाद, चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल थार को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश तेज़ी से की जा रही है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। इस दुर्घटना के बाद, क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बार-बार हो रही सड़क दुर्घटनाएं राजधानी में यातायात सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। लापरवाही और तेज़ गति के कारण आए दिन लोगों की जान जा रही है।\लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। पुलिस का कहना है कि तेज़ गति और नशे में गाड़ी चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने लखनऊ शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों को यह भी समझना होगा कि सड़क पर दूसरों की जान की रक्षा करना उनकी ज़िम्मेदारी है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है और सभी से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। पुलिस ने कहा है कि इस घटना की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में इस घटना को लेकर गहरा शोक है और लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं





