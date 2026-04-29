लखनऊ विश्वविद्यालय में 2800 से अधिक सीटों की वृद्धि, नए पाठ्यक्रम और मार्किंग सिस्टम में बदलाव

लखनऊ विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र में 2800 से अधिक सीटों की वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही, विश्वविद्यालय कई नए पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है और छात्रों के लिए एक नए मार्किंग सिस्टम को लागू करने की योजना बना रहा है। कुलपति ने फीस वृद्धि की अफवाहों को खारिज किया है।
लखनऊ विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र में छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। विश्वविद्यालय ने आगामी सत्र में 2800 से अधिक सीटों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह घोषणा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने दैनिक भास्कर के साथ बातचीत करते हुए बताया कि यह वृद्धि स्नातक (यूजी) और स्नातक ोत्तर (पीजी) दोनों पाठ्यक्रमों में की जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ, विश्वविद्यालय कई नए पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है, जो छात्रों के करियर को नई दिशा देने में सहायक होंगे। प्रोफेसर सैनी ने फीस वृद्धि की अफवाहों को निराधार बताया और स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीटों के पुनर्गठन और नए पाठ्यक्रम ों की शुरुआत के कारण कुछ भ्रम पैदा हुआ है, जिसे दूर करना आवश्यक है। नए पाठ्यक्रम ों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय को अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का निर्माण शामिल है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ नए पाठ्यक्रम स्व-वित्तपोषित मोड में शुरू किए जाएंगे, जबकि नियमित मोड में सीटों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाएगी। स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय का उपयोग नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है, जो वर्तमान समय में रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुलपति ने बताया कि फीस निर्धारण के लिए एक समिति ने डेढ़ महीने तक गहन विचार-विमर्श किया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फीस को निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर जेपी सैनी ने विश्वविद्यालय में जल्द ही एक नए मार्किंग सिस्टम को लागू करने की योजना की घोषणा की। वर्तमान में, लखनऊ विश्वविद्यालय में पारंपरिक मार्किंग सिस्टम लागू है, जो एक पूर्ण मार्किंग सिस्टम है। नए मार्किंग सिस्टम में, सापेक्ष मार्किंग सिस्टम को अपनाया जाएगा, जो देश के कई अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और विदेशी विश्वविद्यालयों में भी लागू है। सापेक्ष मार्किंग सिस्टम में, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन अन्य छात्रों के प्रदर्शन के सापेक्ष किया जाता है। प्रोफेसर सैनी ने बताया कि इस बदलाव से छात्रों को ही लाभ होगा, क्योंकि यह उन्हें अधिक उचित ग्रेड प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी विषय में अधिकतम अंक 60 हैं, तो पारंपरिक मार्किंग सिस्टम में 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र को C ग्रेड दिया जाएगा, जबकि सापेक्ष मार्किंग सिस्टम में उसे A ग्रेड दिया जा सकता है, भले ही पेपर का स्तर कठिन रहा हो। इस बदलाव से ग्रेडिंग के बैंड स्वचालित या गतिशील हो जाएंगे, जिससे छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता के अनुसार ग्रेड प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने मुरादाबाद में बिजली कटौती, प्रयागराज में आंधी और बारिश, शिमला-मंडी और कांगड़ा में बारिश तथा काठगोदाम गौला बैराज के जलस्तर में गिरावट जैसी अन्य घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। कुल मिलाकर, लखनऊ विश्वविद्यालय का यह कदम छात्रों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा और उन्हें बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करेगा.
लखनऊ विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र में छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। विश्वविद्यालय ने आगामी सत्र में 2800 से अधिक सीटों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह घोषणा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने दैनिक भास्कर के साथ बातचीत करते हुए बताया कि यह वृद्धि स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों पाठ्यक्रमों में की जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ, विश्वविद्यालय कई नए पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है, जो छात्रों के करियर को नई दिशा देने में सहायक होंगे। प्रोफेसर सैनी ने फीस वृद्धि की अफवाहों को निराधार बताया और स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीटों के पुनर्गठन और नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के कारण कुछ भ्रम पैदा हुआ है, जिसे दूर करना आवश्यक है। नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय को अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का निर्माण शामिल है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ नए पाठ्यक्रम स्व-वित्तपोषित मोड में शुरू किए जाएंगे, जबकि नियमित मोड में सीटों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाएगी। स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय का उपयोग नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा। नए पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है, जो वर्तमान समय में रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुलपति ने बताया कि फीस निर्धारण के लिए एक समिति ने डेढ़ महीने तक गहन विचार-विमर्श किया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फीस को निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर जेपी सैनी ने विश्वविद्यालय में जल्द ही एक नए मार्किंग सिस्टम को लागू करने की योजना की घोषणा की। वर्तमान में, लखनऊ विश्वविद्यालय में पारंपरिक मार्किंग सिस्टम लागू है, जो एक पूर्ण मार्किंग सिस्टम है। नए मार्किंग सिस्टम में, सापेक्ष मार्किंग सिस्टम को अपनाया जाएगा, जो देश के कई अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और विदेशी विश्वविद्यालयों में भी लागू है। सापेक्ष मार्किंग सिस्टम में, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन अन्य छात्रों के प्रदर्शन के सापेक्ष किया जाता है। प्रोफेसर सैनी ने बताया कि इस बदलाव से छात्रों को ही लाभ होगा, क्योंकि यह उन्हें अधिक उचित ग्रेड प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी विषय में अधिकतम अंक 60 हैं, तो पारंपरिक मार्किंग सिस्टम में 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र को C ग्रेड दिया जाएगा, जबकि सापेक्ष मार्किंग सिस्टम में उसे A ग्रेड दिया जा सकता है, भले ही पेपर का स्तर कठिन रहा हो। इस बदलाव से ग्रेडिंग के बैंड स्वचालित या गतिशील हो जाएंगे, जिससे छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता के अनुसार ग्रेड प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने मुरादाबाद में बिजली कटौती, प्रयागराज में आंधी और बारिश, शिमला-मंडी और कांगड़ा में बारिश तथा काठगोदाम गौला बैराज के जलस्तर में गिरावट जैसी अन्य घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। कुल मिलाकर, लखनऊ विश्वविद्यालय का यह कदम छात्रों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा और उन्हें बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करेगा
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